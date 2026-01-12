中共對台認知作戰 5大手法曝光》學者：強化跨部會實質的聯防機制

協力組織及5大操作手法

國安局「二〇二五年中共對台認知作戰操作手法分析」報告揭露，中共為達併吞台灣目的，長期運用匿名抹黑爆料、網路水軍渲染、異常帳號操作、擴大對外宣傳等多元手法，對台散布爭訊，企圖引導輿論。政府該如何因應？官員受訪表示，「國家安全法部分條文修正草案」，可補強法制缺口；學者指出，台灣最明顯的不足，是立法院朝小野大，國安法制修訂與補強長期陷入僵局。

立院朝小野大 修法陷僵局

熟稔國安的官員昨日指出，面對中共認知戰，司法單位要有執法的工具。中國本身嚴格管制網路，卻利用台灣民主社會進行鋪天蓋地的認知作戰，中共的成本很低，台灣要反制卻綁手綁腳，以致中共食髓知味，完全是體制上的不對稱。

請繼續往下閱讀...

官員強調，台灣充斥境外假訊息、AI深偽影片，行政院日前通過函請立法院審議的「國安法」及「社會秩序維護法」修法草案，在網路、實體部分，可用來防堵中共認知作戰，確實有盡快修法立法防治的必要。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，國安局此次揭露的五大手法，若加以整合，呈現出一條高度清晰的操作流程。中國把台灣的民主制度當作操作介面，讓台灣社會內部不斷互疑、對立與消耗信任，就已成功削弱整體防衛能力，這也是為什麼單靠平台下架或事後澄清，始終疲於奔命。目前台灣最明顯的不足，在立法院朝小野大的政治現實下，國安法制的修訂與補強長期陷入僵局，無法形成跨黨派的最低共識。

他建議，政府須強化實質的聯防機制，不能再把認知安全視為國安部門的個別責任，需要進行跨部會的制度性聯防工程。如數發部進行技術阻斷、法務部落實法律究責、教育部推動識讀教育，國安體系開放情資分享，與其被動回應、疲於澄清，政府應主動揭露中國的操作手法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法