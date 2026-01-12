為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共對台認知作戰 5大手法曝光

    2026/01/12 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    2024-2025年蒐獲異常帳號及爭議訊息數量

    2024-2025年蒐獲異常帳號及爭議訊息數量

    臉書張貼煽動性文章 盜PTT帳號炒作不實資訊

    中共鎖定疑美論、疑軍論等議題加強對台認知作戰，國安團隊去年共查獲逾二三一萬則爭議訊息。國安局指出，中共利用「多元管道投放爭議訊息」等五大手法，對台操作認知作戰，在我國臉書、痞客邦炒作爭議訊息，並盜用PTT帳號炒作不實資訊。

    國安局昨日發布分析報告指出，中共對我國操作認知作戰主要包含「透過數據分析社情動態」、「建置多元管道投放爭訊」、「利用異常帳號滲透輿論」、「運用AI生成擬真影音」、「進行網駭盜用國人帳號」等五大手法。

    透過數據分析社情動態方面，國安局指出，中共網信辦、國安部、解放軍政治工作部運用「中科天機」等科技公司，利用「爬蟲技術」，蒐集我國政治人物、意見領袖個資、對中共立場，以利「精準」執行對台宣傳及攻擊特定人士。

    中共科技公司 蒐集我政治人物個資

    精準執行對台宣傳 及攻擊特定人士

    建置多元管道投放爭訊方面，「沃民高新」企業則彙整我國選舉期間候選人言行、民調、網路聲量等資訊，評估選情發展，並蒐集國人留言及按讚數分析，進而掌握我輿論風向。

    至於中共中宣部、公安部透過「海訊社」等公關公司，創建網站偽冒國際媒體例如：Aisa Korea、Austria Weekly，協力傳散中共官方論述；另扶植「無邊界集團」公關公司，創設管理者大多定位於香港的「臉書」粉專內容農場，張貼煽動性文章，意圖影響國人認知。

    利用異常帳號滲透輿論方面，中共公安部運用「龍橋」網路水軍集團，透過逾廿種語言，在全球超過一八〇種網路社群平台進行影響力活動。該集團近期於日本社群「Pixiv」及我國「臉書 」、「痞客邦」等平台，炒作「高市首相煽動台海衝突」相關爭議訊息。

    此外，中共網信辦、統戰部、解放軍網路空間部隊也指導「中科點擊」等科技公司，控制逾萬組假帳號，協同性投放爭訊，並針對目標受眾塑造輿論。

    運用AI生成擬真影音方面，國安局表示，「中國兵器工業集團」等企業積極開發AI模型及智能引導系統，產製傳散各類型爭議訊息。此外，中共委託「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等公司，開發智能語音系統，於我國網站刊登廣告，誘導吸引不知情台灣民眾進行錄音，恐用以合成偽冒國人聲線語調，提升AI生成影音爭議訊息的真實度。

    國安局並指出，中共於去年四月對台軍演期間，盜用PTT用戶十餘組帳號，並透過「駭侵物聯網設備」及「租用外國伺服器」做為跳板，炒作「中共封鎖我國天然氣運輸」、「共艦進入廿四浬線」等不實爭議訊息。

    協力組織及5大操作手法

    協力組織及5大操作手法

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播