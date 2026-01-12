中共對台認知作戰 5大手法曝光

2024-2025年蒐獲異常帳號及爭議訊息數量

臉書張貼煽動性文章 盜PTT帳號炒作不實資訊

中共鎖定疑美論、疑軍論等議題加強對台認知作戰，國安團隊去年共查獲逾二三一萬則爭議訊息。國安局指出，中共利用「多元管道投放爭議訊息」等五大手法，對台操作認知作戰，在我國臉書、痞客邦炒作爭議訊息，並盜用PTT帳號炒作不實資訊。

請繼續往下閱讀...

國安局昨日發布分析報告指出，中共對我國操作認知作戰主要包含「透過數據分析社情動態」、「建置多元管道投放爭訊」、「利用異常帳號滲透輿論」、「運用AI生成擬真影音」、「進行網駭盜用國人帳號」等五大手法。

透過數據分析社情動態方面，國安局指出，中共網信辦、國安部、解放軍政治工作部運用「中科天機」等科技公司，利用「爬蟲技術」，蒐集我國政治人物、意見領袖個資、對中共立場，以利「精準」執行對台宣傳及攻擊特定人士。

中共科技公司 蒐集我政治人物個資

精準執行對台宣傳 及攻擊特定人士

建置多元管道投放爭訊方面，「沃民高新」企業則彙整我國選舉期間候選人言行、民調、網路聲量等資訊，評估選情發展，並蒐集國人留言及按讚數分析，進而掌握我輿論風向。

至於中共中宣部、公安部透過「海訊社」等公關公司，創建網站偽冒國際媒體例如：Aisa Korea、Austria Weekly，協力傳散中共官方論述；另扶植「無邊界集團」公關公司，創設管理者大多定位於香港的「臉書」粉專內容農場，張貼煽動性文章，意圖影響國人認知。

利用異常帳號滲透輿論方面，中共公安部運用「龍橋」網路水軍集團，透過逾廿種語言，在全球超過一八〇種網路社群平台進行影響力活動。該集團近期於日本社群「Pixiv」及我國「臉書 」、「痞客邦」等平台，炒作「高市首相煽動台海衝突」相關爭議訊息。

此外，中共網信辦、統戰部、解放軍網路空間部隊也指導「中科點擊」等科技公司，控制逾萬組假帳號，協同性投放爭訊，並針對目標受眾塑造輿論。

運用AI生成擬真影音方面，國安局表示，「中國兵器工業集團」等企業積極開發AI模型及智能引導系統，產製傳散各類型爭議訊息。此外，中共委託「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等公司，開發智能語音系統，於我國網站刊登廣告，誘導吸引不知情台灣民眾進行錄音，恐用以合成偽冒國人聲線語調，提升AI生成影音爭議訊息的真實度。

國安局並指出，中共於去年四月對台軍演期間，盜用PTT用戶十餘組帳號，並透過「駭侵物聯網設備」及「租用外國伺服器」做為跳板，炒作「中共封鎖我國天然氣運輸」、「共艦進入廿四浬線」等不實爭議訊息。

協力組織及5大操作手法

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法