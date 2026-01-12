中共鎖定疑美、疑軍加強認知戰 國安去年蒐獲逾231萬則爭議訊息

2024~2025年蒐獲異常帳號及爭議訊息數量

中共長期對台進行認知作戰，國安局最新報告指出，國安情報團隊去年共查報逾四．五萬組異常帳號，較前年增加一．七萬餘組，並蒐獲逾二三一．四萬則爭議訊息，中共鎖定「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等敘事，選擇特定時事議題加強炒作，藉以達到戰略目標。

異常帳號查報逾4.5萬組 年增達1.7萬組

國安局昨日發布「二〇二五年中共對台認知作戰操作手法分析」報告指出，中共為達併吞台灣目的，長期運用匿名抹黑爆料、網路水軍渲染、異常帳號操作、擴大對外宣傳等多元手法，對台散布爭議訊息，企圖引導輿論，尤其鎖定疑美、疑軍、疑賴等敘事，選擇特定時事議題加強炒作，藉以達到「激化我國內部對立」、「削弱國人抗敵意志」、「影響友盟援台意願」及「爭取認同中共立場」等戰略目標。

中共藉AI提升擬真度 滲透我輿論場域

國安局指出，中共整合黨、政、軍及民企的資源與技術，全面滲透我國輿論場域，尤其利用AI技術提升影音爭議訊息擬真度，並運用大數據分析，精準且巨量投放爭議訊息，企圖誤導我公眾認知。

國安局指出，國安情報團隊去年共查報逾四．五萬組異常帳號，較前年增加一．七萬餘組，並蒐獲逾二三一．四萬則爭議訊息，全年通報政府相關部門計三二〇〇餘則爭議訊息，以利政府即時應處中共對我認知戰操作。

國安局表示，我國身處國際反制中共認知作戰最前線，國安局二〇二五年已與國際友盟，召開八十餘場安全對話及專案會議，交流應處爭議訊息的技術及經驗，期盼拓展全球民主社群反制認知戰的合作網絡。

