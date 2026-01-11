因應戰時高消耗 國軍爭取友盟技術在台生產彈藥

國防部送抵立法院的最新專案報告明確指出，考量戰時海空運輸遭到封鎖、彈藥補給不易的風險，軍方正積極透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係。圖為M1A2T戰車彈藥。（記者田裕華攝）

因應中國軍事威脅日益嚴峻，國防部送抵立法院的最新專案報告明確指出，考量戰時海空運輸遭到封鎖、彈藥補給不易的風險，軍方正積極透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係。顯示軍方明確將「引進友盟技術」與「建立在地彈藥生產線」列為強化戰場持續戰力的關鍵應變作為。

顧立雄明立院專案報告

立法院外交及國防委員會明將邀請國防部長顧立雄，針對「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」進行專案報告。國防部送達立院最新書面報告強調，未來彈藥籌獲將以「滿足戰訓需求、優先國內產製、維持國防自主能量」為三大目標。

國防部強調，現階段除持續補充戰訓彈藥、提高庫存推耗以確保品質外，將盡最大努力透過深化友盟合作，導入技術並爭取新式彈藥自主生產，以減少對外供應依賴，提高風險因應能力，確保國軍在戰時高消耗情境下，仍能維持足夠的作戰持續力。

報告文字背後隱含台美軍事合作的重大戰略轉型。軍方高層此前曾向本報透露，這項「共同生產」的佈局，實與政府規劃提出的八年期、一兆二千五百億元國防特別預算案息息相關。該預算案核心目標除打造「台灣之盾」的重層防禦外，更著重於建構「非紅供應鏈」，台美共同生產即是箇中關鍵。

軍方高層指出，考量台灣身處海島，戰時極易面臨海上封鎖導致補給中斷，將彈藥生產線直接設在台灣，不僅能解決美方產能不足的問題，更能確保國軍在戰時擁有源源不絕的「在地彈藥庫」。台美目標不限於無人機，更關鍵的是「精準彈藥」在地化生產。現代砲兵作戰講求「打完就跑」，引進美方技術生產的精準導引彈藥，能以極少發數精確摧毀高價值目標，這與國防部報告中提及的「強化精準火砲」方向不謀而合。

