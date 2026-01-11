為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    因應戰時高消耗 國軍爭取友盟技術在台生產彈藥

    2026/01/11 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國防部送抵立法院的最新專案報告明確指出，考量戰時海空運輸遭到封鎖、彈藥補給不易的風險，軍方正積極透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係。圖為M1A2T戰車彈藥。（記者田裕華攝）

    國防部送抵立法院的最新專案報告明確指出，考量戰時海空運輸遭到封鎖、彈藥補給不易的風險，軍方正積極透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係。圖為M1A2T戰車彈藥。（記者田裕華攝）

    因應中國軍事威脅日益嚴峻，國防部送抵立法院的最新專案報告明確指出，考量戰時海空運輸遭到封鎖、彈藥補給不易的風險，軍方正積極透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係。顯示軍方明確將「引進友盟技術」與「建立在地彈藥生產線」列為強化戰場持續戰力的關鍵應變作為。

    顧立雄明立院專案報告

    立法院外交及國防委員會明將邀請國防部長顧立雄，針對「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」進行專案報告。國防部送達立院最新書面報告強調，未來彈藥籌獲將以「滿足戰訓需求、優先國內產製、維持國防自主能量」為三大目標。

    國防部強調，現階段除持續補充戰訓彈藥、提高庫存推耗以確保品質外，將盡最大努力透過深化友盟合作，導入技術並爭取新式彈藥自主生產，以減少對外供應依賴，提高風險因應能力，確保國軍在戰時高消耗情境下，仍能維持足夠的作戰持續力。

    報告文字背後隱含台美軍事合作的重大戰略轉型。軍方高層此前曾向本報透露，這項「共同生產」的佈局，實與政府規劃提出的八年期、一兆二千五百億元國防特別預算案息息相關。該預算案核心目標除打造「台灣之盾」的重層防禦外，更著重於建構「非紅供應鏈」，台美共同生產即是箇中關鍵。

    軍方高層指出，考量台灣身處海島，戰時極易面臨海上封鎖導致補給中斷，將彈藥生產線直接設在台灣，不僅能解決美方產能不足的問題，更能確保國軍在戰時擁有源源不絕的「在地彈藥庫」。台美目標不限於無人機，更關鍵的是「精準彈藥」在地化生產。現代砲兵作戰講求「打完就跑」，引進美方技術生產的精準導引彈藥，能以極少發數精確摧毀高價值目標，這與國防部報告中提及的「強化精準火砲」方向不謀而合。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播