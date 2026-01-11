反滲透法刑度 立委主張設「一年門檻」防輕判

民進黨立委王定宇認為，反滲透案件因無最低法定刑的規定，承審法官極可能只以簡易審判、處以易科罰金與緩刑結案，因此提案修法明定最低一年的刑度規定。（記者叢昌瑾攝）

目前平均刑度3至6個月

「反滲透法」施行屆滿六年，據統計，檢察機關累積起訴一二七人，目前判決確定有罪者五人，平均刑度三個月至六個月。民進黨立委認為，反滲透案件達到起訴門檻比一般刑事案件高昂，卻因無最低法定刑的規定，承審法官極可能只以簡易審判、處以易科罰金與緩刑結案，因此提案修法明定最低一年的刑度規定。相關修法明日將在內政委員會進行初審。

王定宇提案修法 週一立院初審

根據法務部統計資料，二〇二一年至二〇二五年疑涉違反反滲透法共有五八三件，自二〇二二年起，分別起訴四人、十八人、九十七人、八人，目前遭判決有罪者確定者共五人、無罪七人，其中二〇二三年平均判決刑度三個月，二〇二五年平均判決六個月。

民進黨立委王定宇、王義川等人提案指出，二〇二〇年公布的「反滲透法」 就境外敵對勢力及其在地協力者，就其從事捐助政治獻金、助選行為以及進行遊說等擾我民主體制正常運作的行為，已有初步禁止規範。不過現行反滲透法第三條至第五條條文的罰則無最低刑度的規定，司法實務留給法官相當寬廣的判刑空間。

王定宇認為，從執法成本來看，反滲透案件的調查大多具跨域性與隱蔽性，檢察官要達到起訴門檻，背後耗費的人力與物力，比一般刑事案件高昂。不過在起訴之後，因無最低法定刑的規定，承審法官極可能只以簡易審判、處以易科罰金與緩刑結案，因此提案修法明定最低一年的刑度規定。

民進黨立委陳冠廷也提到，鑑於近年有許多違反國家安全案件，法院針對相關犯罪者屢屢輕判，因此提案修法增訂，法院為審理違反本法之犯罪案件，應設立國家安全專業法庭，由具有國家安全相關專業知識之法官辦理。辦理前項案件之法官，每年應接受一定時數之國家安全相關專業訓練或在職研習，訓練時數、專業認證及相關辦法由司法院定之。

法務部：恐有不符罪刑相當疑慮

對此，法務部書面報告表示，草案提高最低刑度的結果，可能導致情節較輕的情形，仍須處一年以上的有期徒刑，倘又不符諭知緩刑或酌減其刑的要件，恐有不符罪刑相當性原則及刑罰級距的疑慮，建請再酌。

對於陳冠廷提案主張設立國家安全專業法庭，法務部表示，司法院二〇二三年十二月修正的「各級法院法官辦理案件年度司法事務分配辦法」，其附表的「軍事專業案件」類別已修正為「國安軍事專業案件」，涵括案件種類包括「反滲透法」的犯罪案件，因此是否仍有必要修法，建請再酌。

