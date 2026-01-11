國共交流議題 鄭麗文：與對岸溝通順暢

針對國共交流議題，國民黨主席鄭麗文昨在台中參加活動時表示，我方感受到和對岸的交流跟對話溝通非常暢通，也感受到對岸相對的釋出了誠意跟善意。（記者蔡淑媛攝）

針對國共交流議題，國民黨主席鄭麗文昨在台中參加活動時表示，鄭習會一定會向國人報告，希望兩岸交流的活動能夠開始積極地推展。我方感受到和對岸的交流跟對話溝通非常暢通，也感受到對岸相對的釋出了誠意跟善意。

否認與擋軍購掛鉤

外界質疑兩岸交流與軍售掛鉤，鄭麗文則否認，批國安會造謠，強調兩岸對話交流一點都不困難，馬英九執政八年已證明，她說，自己從蔡英文上台後迄今，一直在重申九二共識、反對台獨，感受到對岸也有同樣的期待，希望在九二共識跟反對台獨的基礎上面，緩和兩岸兵凶戰危的局勢，開始進行對話跟交流。

日前傳出「國共論壇」將在本月二十七日至二十九日於北京舉行，據了解，國、共兩黨持續磋商安排交流活動，只是雙方對於交流形式想法不同，有關時間、名稱、議題與訪團名單等細節待敲定後才會對外公布。

國民黨負責代表與對岸溝通者是副主席蕭旭岑，國民黨智庫負責相關規劃工作，因此「論壇」性質定位在非政治性的兩岸智庫交流層面，議題鎖定在人工智能、防災、大健康產業等永續、低碳產業發展合作。

