國民黨偽造連署案 訴訟開銷恐破億

逾百黨工、志工起訴 面臨龐大訴訟費、罰金與賠償

國民黨去年在各地抄黨員名冊、偽造罷免民進黨立委連署書的司法案件，目前都已經被起訴、進入地方法院一審，或一審終結後檢方再上訴高等法院，高達一百餘位黨工、志工遭起訴，除了面臨刑事訴究，還要面臨被害人請求附帶民事賠償。據了解，除了多達十多位資深黨工請辭離職或表達辭意，龐大的訴訟開銷也已經讓國民黨被壓得喘不過氣，黨內估計，既有與未來持續支應的訴訟費用、罰金與賠償，總金額將上看億元。

「高級黨工」請款75萬律師費被打槍

據指出，某位前「高級黨工」的一審訴訟程序迄今尚未走完，其委任律師最近向國民黨中央黨部請款七十五萬元律師費用，由於額度令人咋舌，已經被有關部門退回，並請該名當事人與律師商量，「這樣會不會太離譜！」

第一輪訴訟費支出 已達3700萬元

黨內人士透露，當初搞罷免連署的涉案黨工，都是按黨中央指令限期拚湊出偽造連署，如今卻吃上官司，不少人私下抱怨，長官雖然沒有叫他們抄寫黨員名冊，卻要求大家在一週之內生出那麼多的連署書，還叫人家印出黨籍資料，出了事卻都與長官無關，而且當初黨中央要求所有被告黨工採取認罪協商的訴訟策略，但自己的辯護方向卻是只有下達推動罷免連署，並沒有下令抄寫名冊。

據悉，目前的國民黨中央已經快被各種訴訟費請款壓得喘不過氣，連同訴訟費用、罰金以及被害人請求附帶民事賠償，法院一審後檢方又上訴二審，如果未來要打三輪到四輪官司，以目前已開銷的第一輪訴訟費支出就已經多達三千七百萬元，估計未來恐怕累計達上億元。

在資深黨工離職部分，據透露，目前已請辭離開的地方黨部與中央黨部組發會黨工人數就有六人，若連同有表達辭意與倦勤者，人數多達十幾位。

黨內人士指出，去年因為偽造連署案被司法調查的黨工、志工人數有近三百人，自中央黨部組發會主委、副主委以下的所有被起訴人多達一百餘人，案件遍及基隆市、台北市、新北市、台中市、宜蘭縣、嘉義縣、台南市、屏東縣等地。

