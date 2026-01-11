為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民黨9爭議法案 最快月底闖關

    2026/01/11 05:30 記者陳政宇／台北報導
    國民黨九大爭議法案重點

    經民連智庫盤點公布 民進黨團籲優先處理預算

    立法院本會期倒數三週，經民連智庫盤點九項由在野黨提出的爭議性法案，最快一月底前可闖關二、三讀。對此，民進黨團強調，朝野應秉持急迫性、有共識及不強推爭議法案等三大原則，優先處理總預算案與軍購相關預算。

    離島建設條例 恐讓中國貨洗產地

    「立法院職權行使法」明定，議案交黨團協商逾一個月仍無共識者，由院會定期處理。在野黨多項爭議法案將於一月底前屆滿協商冷凍期，包括「離島建設條例修正草案」，恐導致中國貨洗產地，衝擊台美關稅談判；「黨產條例修正草案」則為救國團及婦聯會的四百億不當黨產解套。

    立法院長韓國十三日將召集朝野協商「眷改條例修正草案」，國民黨立委羅智強版放寬一九九六年前興建眷村納國家出資改建，立委馬文君版移除期限；「公視法修正草案」同列當天協商議案，要求刪除延任條款，恐癱瘓公視董事會。「衛廣法修正草案」中天新聞台可望復台。

    「個資會組織法草案」方面，藍委版要求個資會委員任命須立院同意，掀國會擴權爭議。「不在籍投票法草案」恐破壞秘密投票、增加選務複雜性，讓境外勢力擴大動員。「立院組織法修正草案」涉及國會助理費貪污除罪化。「公投法修正草案」則主張人民公投可推翻憲法判決。

    眷改條例羅智強版 疑為選區打造

    民進黨政策會執行長吳思瑤受訪說，現行「眷改條例」有嚴格限制，必須是一九八〇年以前且由眷改基金興建的眷村才適用；但羅智強版企圖將時間放寬至一九九六年，疑為其選區內的成功國宅等精華地段量身打造；馬文君版更完全沒設限，使國家投入資源無期限、無上限都更，是踐踏公平正義的錢坑、肉桶法案。

    至於「公視法」，民進黨團書記長陳培瑜說，現行條文規範董事可以延任，但修法禁止後，若新任董事審查遲未通過，公視董事會將直接開天窗。

    吳思瑤指出，民進黨秉持三大原則，一是急迫性法案的趕快處理，包含總預算案及軍購預算；二是朝野有共識的一起合作，例如兒童托育專法與「身心障礙者權益保障法」；三是有爭議的不要強推，呼籲在野黨別為政治目的為快而快、甚至不議而決。

