宜蘭TPASS恐斷炊 參選人林國漳︰藍白不要亂

宜蘭TPASS影響近萬名通勤族權益，民進黨宜縣長參選人林國漳（左三）為通勤族請命。（記者游明金攝）

中央總預算在立法院卡關，TPASS計畫恐斷炊，宜蘭近萬名通勤族權益受影響；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨為通勤族請命，請「藍白不要亂、快審總預算」，莫讓政爭犧牲民眾權益。

林國漳昨偕同民進黨縣議會黨團總召陳文昌、議員林佩螢、呂惠卿、謝燦輝等人召開記者會，強烈要求立法院儘速通過總預算案。

請繼續往下閱讀...

若縣款用罄 3月底就可能面臨危機

林國漳指出，行政院早已核定TPASS續行計畫，卻因政治杯葛，這筆預算卡在立法院，導致地方執行面臨風險，若縣款用罄，宜蘭三月底就可能面臨斷炊危機，衝擊通勤族權益，請相關政黨停止無理杯葛，儘速審議總預算，不要讓通勤族成為政爭下的犧牲品。

廿多歲通勤族呂先生也現身說法，他說，他每天搭乘客運往返宜蘭與台北，每月上班交通費原需花六八二〇元，對比目前一八〇〇月票方案，一旦預算斷炊，他每個月要多支付五千多元，對於剛出社會的年輕人是很大負擔。

此外，宜蘭縣推動國中小學「吃飯免錢、讀冊免錢」政策多年，各縣市也陸續跟進；而今卻有傳言，若民進黨贏回宜蘭政權將取消這項教育福利；林國漳澄清，取消說法是不實謠言，他承諾「吃飯、讀冊免錢」全面延續，同時成立「營養午餐精進委員會」，推動食農教育，更要吃得好與吃得健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法