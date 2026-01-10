回鍋選縣議員 民進黨彰化市長林世賢13日登記

彰化市長林世賢爭取民進黨彰化縣長提名未果，昨天首次公開表態，將於十三日登記黨內的初選，回鍋爭取第一選區縣議員提名，林世賢也建議，該選區要提名五人，已知七人要登記，建議黨部開放選舉，讓七人一起進軍議會。對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，不會為任何人改變遊戲規則。

林世賢昨天正式表態要參加黨內初選，爭取第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）縣議員提名，他認為彰化市的進步不能等，東區擴大都市計畫案延宕太久，造成彰化市發展停滯。

縣長提名未果 將爭取議員提名

他強調，自己認同民進黨徵召的縣長參選人陳素月所提的產業政見，就是彰化傳產需要切入機器人、無人載具等最新產業領域，在參選縣議員路上，他也同步協助陳素月在彰化市爭取更多選票，曾任彰化市長的陳文騰也在卸任市長後轉戰議員，他並非第一人。

目前第一選區現任民進黨議員許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢都尋求連任，加上同黨的芬園鄉長林世明，以及林世賢表態參選，已有七人要搶五個提名席次；楊富鈞強調，尊重任何登記參選的計畫，初選規則經審核通過，不會因特定人士而改變。

