為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    喊「把賴清德狗頭斬下來」 館長陳之漢起訴

    2026/01/10 05:30 記者王定傳／台北報導
    網紅「館長」陳之漢直播喊「把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署昨依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌將陳之漢起訴。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢直播喊「把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署昨依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌將陳之漢起訴。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢去年十月五日直播時，對網友武統言論表示贊同及歡迎之意，暗示支持中國武力犯台，還脫口說出：「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟，我等你啊」、「真的我日也思夜也思啊」。新北地檢署昨依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌將陳之漢起訴。

    涉恐嚇危害安全、恐嚇公眾罪嫌

    檢方調查，陳之漢於Youtube頻道先暗示支持武力犯台，甚至說：「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，我等你啊」、「我日也思夜也思啊」等語，刻意在「武統」議題上，將新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統首級砍下。陳事後辯稱沒有犯意，只是回應網友、評論新聞、無法命解放軍行動。

    檢方認為，陳之漢將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成將賴清德頭顱砍下的具體犯罪行為，並以「狗頭」極具貶抑的用詞陳述恐嚇言論，顯是出於恐嚇犯意，亦已逸脫「中共計畫對台武統、斬首行動」等大眾認知範圍，其所為難認仍受言論自由保護。

    檢方並認為，一般人如果知道與自身政治立場相左者，揚言要砍下他頭顱時，勢必產生不安，更何況陳之漢當時表明對民進黨有仇恨，甚至說「你如果要精確斬首，最開心的真的要斬首那些狗」，加上他是知名網紅，知悉言論有相當程度的渲染力，其所為足使一般人心生畏懼；另外，總統工作或所到之處常有人潮聚集，假設陳之漢真的在這些場合發動攻擊，有可能造成嚴重傷亡或財損，勢必造成公眾恐慌，且已有多位民眾具狀檢舉，亦構成恐嚇公眾行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播