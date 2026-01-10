應對滲透 余茂春：勿讓中共利用你的制度

印太戰略智庫昨舉辦「應該如何與中國打交道？」座談會，圖為台灣大學名譽教授明居正。（記者叢昌瑾攝）

印太戰略智庫昨舉辦「應該如何與中國打交道？」研討會，針對中共日益嚴重的滲透威脅，美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春透過視訊演說獻策，強調反制的關鍵並非完全斬斷交流，而是針對統戰滲透建立「透明化」的揭露制度。他呼籲各國應立法要求公開外國資金來源、遊說活動與捐款明細，「你可以跟中國人民交朋友，但不能讓中共把你的制度當成它的工具箱」。

余茂春曾任前美國國務卿龐皮歐首席中國政策顧問，與同場出席的日本參議員石平同遭中共制裁。他笑稱這對他們而言是舉世皆知的「榮譽勳章」，中共制裁已成「國家級工具」，意在製造寒蟬效應迫使政商界自我審查。

余茂春提出對付中共的五字訣策略「強、穩、斷、準、硬」，其中「強」代表國際政治底層邏輯，是由「實力」決定「談判」，必須先強大並建立同盟；「斷」則是「去風險化」，切斷對中國關鍵領域如半導體、通訊的依賴，避免被當作武器化工具。針對中共的政治戰與統戰，他認為核心解方在於「透明化」與「規則化」，必須將外國代理人的資金與遊說攤在陽光下，並強化科研安全制度，防止知識產權遭系統性竊取。

明居正舉宋金歷史 駁藍營和解論

台大政治系名譽教授明居正也強調，中共本質是「認實力不認軟弱」。針對部分藍營和解論調，他反問，當年金人面對宋人時，若聽聞宋人說「我愛好和平」，金人只聽到「你怕打仗」，所以就用打仗嚇你。因此，他說，備戰才能止戰，「寧可百年不用，但國不可一日無兵」。

明居正分析，美方對台海戰略已結構化為上、中兩策：上策是「嚇阻」中共攻台，若失敗則執行中策「戰勝」，絕無下策。他也指出，台灣掌控全球九成高階晶片，即便台積電赴美設廠，美國未來仍有七成缺口需依賴台灣，這使台灣重要性遠超當年中東石油，應善用此籌碼作為談判武器。

日本靜岡大學教授楊海英則以自身南蒙古族裔的血淚史為鑑，揭露中共對付少數民族慣用「摻沙子（大量移入漢人）」與「挖牆腳（剷除菁英）」的手段。他說，台灣目前正處於被「摻沙子」的過程，絕不能輕信中共的任何承諾。

民進黨立委沈伯洋從戰略層次分析指出，台灣是海權國家，重視貿易規則與自由，這與中共這種重視「築牆」與領土掠奪的陸權獨裁邏輯截然不同。面對認知作戰，他認為只要有三％到五％具備正確敵我意識與戰略思維的關鍵人口，就能在關鍵時刻穩住社會根基，抵禦中國滲透。

印太戰略智庫昨舉辦「應該如何與中國打交道？」研討會，美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春透過視訊演說獻策。（記者叢昌瑾攝）

