突破外交禁區 石平：將邀立委訪日本國會

印太戰略智庫昨舉辦「應該如何與中國打交道？」座談會，圖為日本參議院議員石平。（記者叢昌瑾攝）

率團拜會立院 對日方設限半世紀致歉

日本維新會參議員石平昨率團拜會立法院外交及國防委員會，並出席印太戰略智庫研討會，作為日本憲政史上首位中國出身的國會議員，且名列中共制裁名單，石平不僅公開對日本過去五十年來受限於「日中共同聲明」而自我束縛表示歉意，更當場承諾將致力突破外交禁區，正式邀請台灣立法委員訪問日本國會，即便因此受到處分也在所不惜。

石平昨在研討會上說，一九七二年日本為了與中共建交而與台灣斷交，是違反道義的行為；雖美國也與台斷交，但仍保留「台灣關係法」維持交流，反觀日本卻因對「一個中國」原則的「理解與尊重」，導致官方交流長期停滯。他認為日本官方這種「不知變通」的態度束縛了自己半個世紀。

請繼續往下閱讀...

為打破現狀，石平矢言將推動台灣立委正式訪問日本國會。他強調，身為日本議員可自由訪台，台灣立委卻難以進入日本國會，這顯然不公平，「我就請台灣的立法委員到我們國會去，看會不會受什麼處分，受處分就受處分，就是必須突破這種限制」。他主張，台日雙方應在防務與外交上進行「上不封頂」的全方位合作 。

民進黨立委王定宇昨也強調，日本聯立政府已針對安保三文件進行修正，特別是防衛性軍備輸出及相關軍工產業合作，台灣國會與政府應思考如何對接。他強調，台日關係唇齒相依，雙方國會外交彈性較大，願攜手促進區域和平穩定。

針對消息傳國共論壇即將在月底登場，被解讀是為「鄭習會」鋪路。石平昨受訪說，雖不便評論台灣內政和特定政黨，但他對中共政權的瞭解非常深刻。他說，中共所有的對話，無非是為瓦解、欺騙對方，若沒有底氣與實力，與其對話將毫無意義。

歷史上「國共合作」 就是國民黨上當史

石平更以歷史為鏡指出，過去兩次「國共合作」的結果，都是國民黨上當受騙，最終導致失去中國大陸江山。他語重心長地呼籲台灣所有政黨，都應吸取這段「血的慘痛歷史教訓」，切勿輕信共產黨，或幻想單靠對話就能產生和平；唯有充分增強國防力量、具備實力，才有可能與其進行對等的對話。

石平也在研討會中進一步剖析中共政權本質指出，中共具備「沒有人性」與「地痞流氓」的雙重DNA，與流氓政權簽訂任何協議都是無效的，如同「中英聯合聲明」最終淪為廢紙，台灣不應對中共抱有任何幻想。他呼籲，面對中共威脅，台灣與日本應加強國防實力，並團結印太民主國家共同對抗極權擴張 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法