焦點評論》藍白太「馬杜羅」了

記者鄒景雯／特稿

藍白立委昨天在立法院第七度聯手封殺一．二五兆防衛韌性特別條例草案，中央總預算則繼續擱置，在台灣拿著國家安全與人民福祉為標的物、大搞「焦土政策」，究竟是為了什麼？現在居然不必猜測，全由國民黨自己昭告天下了。

國民黨即日起將有一連串密集的政治活動，包括下週副主席張榮恭將再次到中國奔走；另一位副主席蕭旭岑接著在月底前往；二月農曆過年前將恢復舉辦「國共論壇」；甚至傳出如果把軍購預算拖過農曆春節之後，將可為「鄭習會」創造條件，並且搶在四月川普預定訪中之前，佔據話語的主導權。

這兩串「事件流」擺在一起，明顯一冷一熱，國民黨欠給台灣公民一個解釋，民眾黨不要求國民黨給個說法、即無差別的支持國民黨在立法院「不作為」，難道不必向社會大眾交代嗎？

在中國的角度，在陸續得知軍購的清單內容後，勢必會要求其在台灣國會的代理人不能放行國防特別條例與預算，並以此做為「國共互信」的基礎，北京認為時間拖得夠久，華府自然會對台北失去耐心，帳最後還是會算在國家元首賴清德的頭上。

同時，對岸顯然希望藉由國民黨的絡繹於途，來營造北京可以跟國民黨談，國民黨也可以全權掌握台灣的主氣候，只有民進黨一直都在挑釁，不僅責任在民進黨，川普也應該思考和北京另行「大交易」，順勢把台灣畫出美國的印太戰略之外，後續形式則由北京來謀算。

事實上，當前的中國其實氣虛體衰得很，之前好幾個禮拜要教訓高市早苗不成，反而帶動日本民意的超高支持；舉行了包圍台灣的軍事演習，引來美國兩支航空母艦打擊群前來盯梢，結果草草收兵；委內瑞拉馬杜羅夫妻被閃電抓走，中國在南美洲的基地被連根拔除；另一個盟友伊朗也是岌岌可危，要不要動手全在川普的一念之間，在北京這麼焦躁不安的時刻，國民黨如此勤快地跑去與共產黨跳「和平」的探戈，誰是主角？是誰的劇本？又要演給誰看？

國民黨如此配合演出，在台灣的民意市場當然會付出代價，為了應付民選地方首長的壓力，國民黨居然想出一個陰謀，就是把總預算中所謂民生項目「抽出來審」，表示對民生經濟的關注，由於事前被揭露，造成黨團內亂，昨天臨時喊卡，不過下週還會捲土重來，企圖重施故技。

國民黨這種自己決定給什麼預算，不用進入審查過程，已經是徹底的國會獨裁，他們的理由很可笑，竟然說這麼做「可以防止國家停擺」，既然早知道國家正在停擺，那麼一直以來國民黨與民眾黨到底是在幹什麼吃的？針對國防預算百般阻撓，以為川普政府會眼盲心瞎嗎？實在太「馬杜羅」了！

