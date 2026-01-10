國共論壇傳27日登場 國安官員：國民黨拿什麼交換鄭習會

國共論壇傳27日北京登場，外界認為這是為國民黨主席鄭麗文（右圖）日後與中共總書記習近平（左圖）「鄭習會」試水溫。國安官員昨指出，重點不在於國共論壇，而是國民黨準備拿什麼去交換「鄭習會」？（資料照、法新社）

總預算國防部分、國防特別條例、國安法案 「國民黨一定要擋到底」

國民黨主席鄭麗文上任首度舉行的「國共論壇」規劃於農曆過年前舉行，外界認為這是為鄭麗文日後與中共總書記習近平「鄭習會」試水溫。國安官員昨指出，重點不在於「國共論壇」，而是國民黨準備拿什麼去交換「鄭習會」？現在看來，國民黨聯手民眾黨在立法院阻擋總預算案及一．二五兆元國防特別預算案，就是清楚的目標；即便藍營針對總預算案擬先放行部分新興計畫，也只是戰術改變，且反而更凸顯目標，就是國防與國安部分一定要擋到底。

請繼續往下閱讀...

傳張榮恭將赴中 說明「辦理各種事項進度」

傳出「國共論壇」規劃於農曆過年前，可能在本月二十七日至二十九日於北京登場，國民黨將由副主席蕭旭岑率團前往北京。

有消息傳出，另一位國民黨副主席張榮恭本月中旬，可能先赴中國。當地參與的台商透露，張榮恭此行會向中方說明目前「辦理各種事項進度」，包括台灣政情與國民黨「如何落實百分之百」的九二共識。蕭旭岑則緊接著洽辦國共論壇及爭取「鄭習會」。

國安官員指出，重點不在於「國共論壇」，而是國民黨準備拿什麼去交換「鄭習會」？國民黨在立法院已連擋七次，不讓一．二五兆元國防特別預算條例草進入審查程序，所以北京才開始「願意恰談恢復國共論壇」。但是，接連阻擋年度總預算案的審議，國民黨內部已飽受社會批評，因此傳出可能先審民生預算緩解壓力，同意放行總預算案中的新興計畫部分，但這作法，更凸顯是把國防與國安預算鎖定阻擋。

此外，行政院陸續送至立法院待審的國安法案，官員認為，在國民黨領導層一心一意想著「鄭習會」，這些法案也不容樂觀。總之，無論總預算國防國安部分或國防特別條例，乃至國安法案，國民黨就是一定要擋到底。

綠委譏諷藍營跪求見習近平 想要當面輸誠

民進黨立委林楚茵昨則痛批，日美正持續深化同盟、整備防衛能力，以應對不安的國際局勢，國民黨卻忙著擋下國安法案與軍購預算，換取政黨私利，只是為了「鄭習會」，但總預算與軍購被狂擋，卻只換到了國共論壇的「半張門票」；她諷刺地說，國民黨急著重啟國共論壇、跪求見習近平，難道是為了當面輸誠、賣台換取私益？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法