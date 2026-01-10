藍白7度封殺軍購預算 民進黨批：換「鄭習會」入場券

藍白立委昨天在立法院會第7度封殺「國防特別條例草案」，民進黨團批藍白「阻擋國防就是吳三桂。」（記者陳逸寬攝）

國民黨主席鄭麗文傳出擬於農曆年前重啟「國共論壇」，引發關注。民進黨批評，藍白立委昨天於立法院會第七度封殺「國防特別條例草案」，而國共論壇則是中共對台統戰的重要平台，國民黨阻礙我國防建設以換取「鄭習會」入場門票，背離台灣主流民意與國家利益。

綠營憂藍營為國共論壇 與中共交易

立法院昨再度封殺國防特別條例與今年度中央政府總預算案。民進黨政策會執行長吳思瑤受訪質疑，國民黨連續阻擋七次軍購預算，以及年度預算中的七八〇億元國防預算，頭期款籌好了，就是為了搞國共論壇、促成鄭習會，後續恐怕再與中共進行更大筆的賣台交易。

請繼續往下閱讀...

民進黨發言人李坤城表示，中共持續對台軍事恫嚇與外交打壓，國民黨不僅未捍衛台灣主權與尊嚴，反而急於赴中交流，明顯是為「鄭習會」鋪路；相關作為也印證，近期國外智庫對國民黨「呼應中共敘事」的警訊。

李坤城說，中共近期公布懲治國人名單，國民黨未堅定捍衛國家主權，反而與民眾黨持續杯葛自我防衛的國防特別預算。一邊與中共唱和，一邊在國內阻礙國防建設，無疑是削弱台灣強化自我防衛的能力。

立委林俊憲指出，若國共論壇要復辦，國民黨應將中國對台武力威脅納入議程，要求放棄文攻武嚇與霸權思維，才是為和平而來的兩岸對話。

行政院發言人李慧芝強調，立法院延長會期，卻不處理總預算及國防特別條例，更阻礙政府照顧國人、建設地方速度，呼籲受影響地方政府，提醒選區立委放下政治算計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法