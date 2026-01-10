為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    說服深藍父母 溫世政將代表綠營參戰南投

    2026/01/10 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    民進黨將徵召參選南投縣長的溫世政，是草屯子弟，北漂當牙醫廿五年，經常受邀演講，他說，人生下半場希望回家鄉項獻專長，幫忙鄉親。（溫世政提供）

    民進黨將徵召參選南投縣長的溫世政，是草屯子弟，北漂當牙醫廿五年，經常受邀演講，他說，人生下半場希望回家鄉項獻專長，幫忙鄉親。（溫世政提供）

    民進黨將徵召出身草屯的新北市牙醫師溫世政參選南投縣長，他北漂工作廿五年，在民進黨主席賴清德三顧茅廬後決定返鄉參選。溫的父母是深藍的省府退休公務員，在了解他參選是想超越黨派做對家鄉有益的事，才從擔心轉而支持。溫世政今將由民進黨秘書長徐國勇陪同，首度回鄉走基層及拜會地方。

    徐國勇今陪同返鄉拜會

    現年五十三歲的草屯子弟溫世政，少年時期就讀草屯的炎峰國小、草屯國中，考上台中一中後才外出求學，其就讀草屯國中時的教學組長洪智烈表示，溫世政在國中時就是學霸，每次考試都是全校前三名，經常上台受獎，但個性低調不張揚、對人謙虛有禮，至今還記得他國中時代的樣貌。

    溫世政在新北市開設牙醫診所，目前是新北市牙醫公會理事長，他受訪時透露，退伍後因南投沒有太好的發展機會，才被迫北漂工作，北漂整整廿五年，廿五年是可退休的年資，因此決定人生下半場回鄉，完成自己對家鄉的使命和責任，也陪伴年邁的父母。而參選希望能超越藍綠，從專業出發，針對南投縣老化嚴重、年輕人外流、醫師不足等問題，提出專業意見，幫助家鄉。

    民進黨選對會將在下週宣布徵召溫世政，他今日將由徐國勇陪同返鄉，分別到竹山紫南宮、日月潭文武廟、玄奘寺參香，展開一天的拜廟與拜會行程。

