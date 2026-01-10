花蓮縣長提名民調人選排除何啟聖》張亞中砲轟國民黨：別讓人瞧不起

孫文學校總校長張亞中。（資料照）

針對國民黨花蓮縣黨部決議年底花蓮縣長選舉提名人選採全民調決定，同時只納入吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝等兩位可能人選，排除同樣表態爭取提名的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖。孫文學校總校長張亞中昨發出聲明強調，孫文學校不接受這樣的決策，並呼籲黨中央不要讓黨員失望，讓其他人瞧不起，保住民主政黨的基本底線，留住國民黨的民主臉面。

何啟聖昨也到國民黨中央黨部申訴，國民黨組發會社會部表示，黨中央正在了解地方黨部的作業細則，再行回覆。

何啟聖表示，選罷法規定，只要選前四個月入籍即可，難道國民黨的提名辦法，要超越選罷法，提早到十個月以前就必須入籍？他今會赴花蓮參加紀念前縣長陳清水的追思活動，盼與花蓮縣黨部主委盧新榮聯繫上及當面說明，希望能參與花蓮縣長選舉。

何啟聖說，這場黨內初選對國民黨有特定意義，最主要希望終結長達廿三年傅氏家族的壟斷，已經形成的「政治堰塞湖」要盡早排除，並期盼讓曾經因不認同傅崐萁而離黨，卻依然認同國民黨價值、在地方深具聲望的花蓮縣議長張峻及其他有志之士，能一同回到初選機制，接受民意檢驗。

張亞中則強調，翻遍黨內提名辦法，並無任何明文規定，要求參選者的黨籍或戶籍須預先設於參選地，更何況過往黨內徵召案例中也不乏跨區，甚至先徵召後入黨的前例，「花蓮縣黨部是選擇性適用規則，是人為設限。」

只准特定人選參加 坐實內定質疑

張亞中批評國民黨排除競爭，不會帶來團結，只會坐實「內定」質疑，是「只准特定人選參加」的封閉作法。

他並認為，「花蓮政治仍然被少數勢力壟斷，國民黨改革仍然停留在口號層次。國民黨中央如果不能及時修正，必然公信力掃地，不再受人尊重。」

