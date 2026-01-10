藍擬先放行TPASS 綠：審預算淪自助餐挑食

立法院昨召開院會，總預算案再度被藍白聯手擋下，民進黨團立委在議場中央高喊「我要審預算」。（記者陳逸寬攝）

今年度中央政府總預算案在立法院卡關逾四個月，國民黨團擬提案優先審查TPASS、治水等新興計畫。行政院長卓榮泰昨對此表示，破碎性的將預算拿出來挑三揀四，絕不是正常國家國會審查預算應該有的態度；民進黨團則抨擊，「人民不是乞丐」，國民黨團不應自居皇帝，將預算當自助餐挑著吃，只選喜歡的通過，呼籲應一視同仁全案審查。

總預算案自行政院去年八月底送交立法院後，因藍白立委不滿未依法編列軍警消待遇相關預算，去年十月提出復議阻撓。昨天院會處理議程草案時，藍白再挾席次優勢封殺民進黨團提案，總預算案擱置長達四個月無法付委審查。

請繼續往下閱讀...

據民進黨立委吳思瑤披露的預擬提案內容，國民黨團擬援引「預算法」第五十四條規定，說明我國預算程序有不關門機制，當總預算案未能於期限內完成，立法院可議訂補救辦法後通知行政院，故建請將具有急迫性及重大民生的新興資本支出及新增計畫項目付委審查。

國民黨團羅列重大新增計畫表，包括TPASS通勤月票七十五．二億元、各縣市河川排水改善計畫一百億元、台電離島供電虧損補貼六十一．七億元，補助地方的公共化托育設施十三．七億元，以及各縣市財政均衡補助的一般性補助款三三〇．六三億元等。

對此，吳思瑤形容，國民黨將審預算當自助餐挑想吃的，或當作贖罪券，被罵什麼才審什麼。她質疑，若要優先審TPASS與治水預算，難道一七〇億元的災害準備金就不重要？行政院送審的是全部預算，立法院該審的是全案，每一筆、每一項都同等重要，不該將民生福祉秤斤秤兩、差別對待。

人民不是乞丐 國民黨團不是皇帝

民進黨團幹事長鍾佳濱則呼籲，藍白若重視民生，應全案審視，清楚表達國會多數對各項施政計畫的決定，而非等人民「敲碗」才放行，「人民不是乞丐，立法院最大黨不是皇帝，非得要人民敲碗，你皇帝才給飯吃。」

卓揆受訪時也說，國防預算、外交預算、生育補助、對各縣市地方政府的軌道建設，哪項不重要？只有TPASS、只有治水重要嗎？政府的預算三兆三五〇億元，是整體施政的計畫、想法與藍圖，「這樣破碎性的、把預算拿出來挑三揀四的，絕對不是一個正常國家國會審查預算應該有的態度」。他還是誠懇希望國會能夠理性地、審慎地審查中央政府總預算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法