消息提前走漏 昨未付委》藍擬先放行TPASS 擇期再提案

國民黨團昨原要依照「預算法」將部份新興預算在院會抽出付委審查，消息提早曝光而未於昨天院會提出，擬下週與民眾黨團討論後再行提案。（資料照）

今年度中央政府總預算至今未審，造成新興計畫無法執行，多項地方政策面臨斷炊。立法院國民黨團昨原本要依「預算法」將部份新興預算在院會抽出付委審查「解壓」，不僅立委洪孟楷在國是論壇證實，台北市長蔣萬安受訪時也感謝國民黨團力挺。但據了解，由於消息提早曝光而未於昨天院會提出，擬下週與民眾黨團討論後再行提案。

依據「預算法」第五十四條規定，即便總預算未審畢，新興計畫及延續性新增預算只要經立院同意即可動支。國民黨團為替執政縣市和民生議題解套，因此在與黨內、民眾黨團和縣市政府溝通後，決定先處理部份新興計畫。但因消息提前曝光，加上還要再與縣市長溝通，才能確定最終提案項目，因此昨未在院會提案，將擇期再提出。

民眾黨團總召黃國昌昨表示，當執政黨擺爛的時候，在野黨要撐起這個國家，這句話不是說說而已，是現在進行式。針對特定的新興計畫，依照「預算法」的規定把它抽出來這件事，民眾黨其實跟國民黨團一直在溝通、協調；民眾黨團一樣會按照自己的步驟來進行，「我們手上的這份提案（拿出提案），早就準備，不是只有TPASS」。下週會和國民黨團幹部，針對詳閱計畫後所挑出來的部份坐下來討論。

洪孟楷昨在國是論壇表示，依據「預算法」相關規定，有一些新興計畫，只要是立法院通過、許可，都可以先行動支，「黨團也會很負責任的來整理相關民生議題法案，能夠通過的我們盡速讓它先行動支」。

國民黨團書記長羅智強則表示，國民黨團所有預算的審查，都會凝聚黨團的共識來去依序的進行；立委牛煦廷則說，黨團有黨團攻防守備的一個節奏，媒體如果預先揭露，那是政治上的一個解讀，各式各樣的預算本來就有很多的方法跟手段可以處理。「我們非常了解預算的程序和溝通機制，當然不會讓相關的民生的狀況出現問題，這是彼此的底線」。

