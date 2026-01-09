挑戰謝國樑 童子瑋︰市民二信當靠山

基隆市長選戰，童子瑋表示，他有「市民的二信」信心跟信任感當靠山。（記者俞肇福攝）

民進黨提名的基隆市長參選人童子瑋挑戰國民黨籍現任市長謝國樑，被外界認為是一場艱困選戰、世家對決，童子瑋昨天表示，他有「市民的二信」信心跟信任感當靠山，所以不畏懼，會勇敢挑戰；而謝國樑宣布新學年營養午餐全面免費被批「拿香跟拜」，謝國樑表示，是持續推動的政策。

仰賴信心、信任感

童子瑋昨接受廣播節目專訪，直言挑戰謝國樑「世界無敵難」；他強調謝國樑雖有家族與第二信用合作社（二信）奧援，但他仰賴的是「市民的二信」，因為長期的互動，選民對他有信心跟信任感，這是謝國樑所沒有的人格條件，他會勇敢挑戰、不畏懼，也會努力讓基隆人看到希望與願景。

童子瑋說，國民黨的競選策略就是批評民進黨及他和總統賴清德的關係，但他二〇一八年第一次選議員時是無黨籍，沒有政黨奧援，他賣掉海洋大學附近的套房，還去第一信用合作社貸款，到現在還在繳貸款。

童子瑋表態「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入競選政見後，謝國樑宣布九月起國中小營養午餐免費，被民進黨籍市議員鄭文婷抨擊「拿香跟拜」；謝國樑表示，上任就提升市府對營養午餐的總負擔額，加碼補助，是持續推動的政策，「做到前市府沒有做到的。」

