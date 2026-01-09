藍白修法停砍年金 考試院聲請釋憲

藍白修法停降年金，考試院院會昨通過聲請釋憲。（圖由考試院提供。）

針對立法院修正公務人員退撫法停降年金，考試院昨發聲明，認為該修法有違憲之虞，依憲訴法第四十七條及第四十三條規定，提出釋憲及暫時處分之聲請；而在憲法法庭作出判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定進行後續處理。

考試院表示，有關立法院去年十二月十二日三讀「公務人員退休資遣撫卹法」第三十七條、第三十八條及第六十七條等條文，考試院院會昨日同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

修法破壞退撫基金永續經營

考試院表示，該法將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背代際正義與公益原則，亦使考試院難以順遂推行憲定職掌，因此決議依憲訴法規定提出釋憲及暫時處分之聲請；在憲法法庭作出判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定進行後續處理。就職滿週年的考試院長周弘憲日前在院會中亦感慨表示，他擔任銓敘部長時，參與年金改革，雖很不討好，但為世代正義與基金永續，是非做不可，未料在院長任內，年改卻因修法而踩煞車，十分遺憾。

周弘憲指出，當初如果沒有年改，退撫基金就會在距今五年後的二〇三一年用罄，幸好年改使政府所節省的經費能完全挹注基金，才讓基金淨值能有如今一．一兆元規模，立法院修改退撫法將加速基金枯竭，違背公益原則，也勢必引發違憲爭議。

