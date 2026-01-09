總預算遲未審查》卓：南、彰等6縣市恐舉債

行政院長卓榮泰昨天率領相關部會首長出席院會後記者會指出，總預算案仍未進入委員會審查，衝擊台南市等六縣市財務調度，恐須舉債因應。（記者田裕華攝）

行政院長卓榮泰昨天率領相關部會首長出席院會後記者會指出，今年度中央政府總預算案送進立法院已逾四個月，這是我國憲政史上第一次在新年度開始後，總預算案仍未進入委員會審查，總計影響二九九二億元預算，也衝擊台南市、屏東縣及嘉義縣等六縣市財務調度，恐須舉債因應。

卓揆也表示，國防預算受影響達七五二億元最多，尤其最近發生戰鬥機墜海事件，包括戰鬥個裝以及F-16後勤維護、延續訓練等都列入總預算，相關計畫不能即時展開，影響之大、難以形容。

國民黨立委徐巧芯昨回應表示，立院的義務是審查「合法的預算」，請賴清德、行政院先盡自己的義務，依法行政編列三讀通過的「軍人待遇條例」，立院一定立刻來審查預算。國民黨團書記長羅智強也呼籲賴總統，解鈴還需繫鈴人，國軍英雄的生命安全和尊嚴保障全繫在賴總統的肩膀之上。

卓揆強調，昨院會原規劃「新年度新政策、新計畫全面執行」議案，作為今年度首場院會的第一個報告案，但考量今年度中央政府總預算案迄今仍未審議，因此改為「一一五年度中央政府總預算未能依限完成審議之影響」。

卓揆指出，總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為二九九二億元，其中新興計畫一〇一七億元，經常性經費及延續性計畫超過一一四年度預算部分一八〇五億元、第一與第二預備金及災害準備金計一七〇億元，包含國安、治水、地方補助等都受影響。

卓揆強調，對地方政府財政分配不均，因此中央政府特別在今年度總預算案中編列三二一億元，以確保相關縣市所獲配的統籌分配稅款及補助款不少於去年；在總預算案尚未審議通過的情況下，包括屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣及澎湖縣等六個縣市財務調度將發生問題，恐將舉債支應。

卓揆指出，國家正跟時間賽跑、跟全世界競爭，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力，他喊話立法院盡快審議總預算，讓政府用最大的力量照顧、服務國人，「行政院與國人期待立法院給國家多一絲絲的溫暖」。

今年經濟成長將受影響

對於經濟成長是否會造成影響？行政院主計長陳淑姿表示，去年經濟成長率為七‧三一％，今年為三‧五四％。如總預算沒通過，影響近三千億元，以設備與相關投資影響來說，每百億元影響〇‧〇五％，若是像業務費等消耗性經費，每百億元影響〇‧〇三％，整體來說，影響滿大，希望總預算儘速審議通過。

