總預算遲未審查》藍今擬提案 TPASS等先付委審查

國民黨團擬在今日院會提案，將TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。（資料照）

立法院至今未審議一一五年中央政府總預算，雖延續性預算不受影響，但新興計畫及延續性新增預算則無法動支。不過，「預算法」規範有提供「補救辦法」，即便總預算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支。據了解，為了不延宕急迫性補助及重大建設，國民黨團擬在今日院會提案，將TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目先行付委審查。

根據主計總處報告指出，未審議通過不得動支的新興計畫佔一〇一七億元（含地方補助款五〇七億元）。「預算法」第五十四條規定，「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第八十八條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。」工程會主委陳金德週一在交通委員會答覆民進黨立委徐富癸屏東新興交通計畫時提到，「雖然一一五年度總預算還沒有審查完畢，但是新興計劃，如果立法院同意執行，還是可以執行」。

請繼續往下閱讀...

新興計畫經立院同意即可動支

根據主計總處給立法院報告所列之新興計畫項目，包含TPASS通勤月票執行計畫七十五點二億（含地方補助款五十九億元)、一般性補助款三二〇點六三億元（各縣市財政均衡補助經費)、因應氣候變遷各縣市河川及排水整體改善計畫一四七億元（含地方補助款九十八億元）、生育給付差額補助四十一億元、佈建公共化托育設施十四億元（皆為地方補助款）等。

據了解，上述重大項目國民黨團擬依「預算法」第五十四條規定「放行」，其他新興計畫項目將在今天黨團大會討論確定後提報院會。國民黨團原本並未不審總預算，但朝野對立越來越嚴重，加上對於軍人、警消的承諾無法退讓，黨內認為找不到可以付委審查的理由，不過新興計畫不少攸關民生補助與地方建設，如TPASS就有急迫性，因此打算以立法院同意動支的方式先行處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法