藍白力推不在籍投票法制化》學者：基層選務壓力大 恐現人力荒

立法院內政委員會昨舉行「強化民主投票促進法草案」公聽會。（記者羅沛德攝）

藍白力推不在籍投票法制化，上個月底首先增訂原住民選區的移轉投票機制，民眾黨團提出的不在籍投票專法最快下週闖關三讀。前中選會主委、中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐表示，立法院去年通過公投綁大選，若再加上移轉投票機制，將使基層選務人員承受極大壓力，選務出錯的風險勢必提高，屆時要找選務人員恐怕更困難。

立法院去年底三讀通過「公職人員選舉罷免法修正案」，將原住民立委補選機制比照一般區域立委辦理，同時增訂原民選區的移轉投票機制以保障秘密投票，要求選舉委員會應單獨設置投票所，或於區域選舉投票所內辦理各種公職人員選舉投票，不受第十七條第一項應在戶籍地投票之限制。內政部認為，社會對於如何實施選舉不在籍投票，並不具充分共識，亦有諸多爭議，本次修法單獨使原住民選舉人得不受在戶籍地投票限制，有公平性問題。

陳英鈐受訪表示，要求選委會在每個投開票所設置原住民投票箱，或讓原住民可以在任一地點投票，這在選務上會造成極大困擾。全國投開票所數量龐大且持續增加，原住民分布於全國各地，現在立法院推動公投綁大選、再加上移轉投票，將使基層選務人員承受極大壓力，選務出錯的風險勢必提高，到時候要找選務人員恐怕更困難。

陳英鈐進一步指出，原住民選民分散於全國各個選區，比例被稀釋後，秘密投票權反而更難以保障。若某個離島僅有一名原住民申請移轉投票，該地就須為其單獨設置投票點，開票結果等同於直接揭露其投票意向，實質上無法確保秘密投票。他說，這種情形未來可能遍佈全台，秘密投票遭侵害的情況，反而可能比修法前更加嚴重。

針對原住民立委出缺即補選的修法內容，陳英鈐表示，原民立委與區域立委制度本質不同，區域立委採單一選區制，而原住民立委則為複數選區制，原住民選民依「山地」或「平地」身分，在各自選區投票，全國票數加總後，得票最高的前三名當選。現行制度原本規定缺額超過二分之一才補選，修法後改為缺一席即補選，等同將「三選三」改為「一席補選」，補選性質轉為單一選區。

