藍白力推不在籍投票法制化》地方公職逾8千選區選票 衝擊選務量能

針對藍白力推不在籍投票法制化，民進黨團提出對案，明定投票日及前一日均應放假一天。內政部次長吳堂安表示，若移轉投票適用範圍擴大實施至各項選舉、罷免或公民投票，以地方公職選舉而言，將涉及多達八千餘個不同選區選舉票的移轉，將衝擊選務執行量能；對於民進黨團提出的「民主假」，他說，這對選舉制度影響程度小，內政部予以尊重。

民眾黨團去年十二月將黨團版的「不在籍投票法」草案從委員會抽出並逕付二讀，草案規定，不在籍投票是採用移轉投票或至指定場所投票方式，適用對象為設籍於中華民國自由地區、依法具有投票權、公投權者，均得申請不在籍投票；適用範圍則包含總統、副總統、中央與地方公職人員選舉及罷免，以及全國性公民投票。

吳堂安昨在立法院內政委員會舉辦的公聽會表示，不在籍投票如欲採行，以移轉投票作為實施方式較具共識，不過依我國現行選舉制度，總統、副總統選舉票一種；立委選舉因採單一選舉區兩票制，計有區域七十三種選票，「山地原住民」及「平地原住民」兩種選票以及政黨票一種，合計七十六種選舉票；而地方公職人員選舉選票則高達八千多種。

以一一一年地方公職人員選舉統計，九合一選舉所牽涉的不同選區選票，包括直轄市、縣市長廿二種、鄉鎮市長一九八種、直轄市原住民區長六種、直轄市議員八十種、縣市議員一三五種、鄉鎮市民代表五四四種、直轄市山地原住民區民代表十六種、村里長七七四八種，合計共八七四九種。

吳堂安指出，基於近年正副總統及立法委員選舉都是同日舉行投票，而地方各項公職人員選舉也是同日舉行投票，如適用範圍如擴大實施至各項選舉、罷免或公民投票，以地方公職選舉而言，將涉及多達八千餘種選舉票的移轉，選務作業高度複雜，且可能衍生選舉人如過度集中在特定縣市投票所，而衝擊選務執行量能，以及延遲選舉開票時間等問題。

中選會書面報告也指出，地方公職人員選舉的不在籍投票，自民國一〇三年起，九種地方公職人員選舉合併舉行投票，選務作業複雜度高，所涉層面均極為廣泛，包括選舉人的申請、受理與查核、選舉人名冊的編造、投開票所的設置、投開票所工作人員的遴派、投票通知單及選舉公報的印製、分送、選舉票的印製、分發、運送、交換、保管、投票、計票、計票結果之彙報、開票作業調整配合等程序，採行不在籍投票選務高度複雜，允宜審慎考量。

內政部次長吳堂安表示，如移轉投票適用範圍擴大實施至各項選舉、罷免或公民投票，以地方公職選舉而言，將涉及多達8000餘種選舉票的移轉，將衝擊選務執行量能。（記者李文馨攝）

