顧立雄：F-16天安特檢 預計明天完成

空軍機號6700的F-16V戰機6日失事，飛官辛柏毅下落不明。有消息傳出石梯坪監控畫面外海出現不明「火光」，可能是彈射座椅的噴煙，空軍參謀長李慶然中將（右）8日表示，飛安調查尚在進行中，目前不便針對事證做過多臆測。（圖取自國會頻道）

空軍花蓮基地一架F-16V戰機（機號六七〇〇）六日晚間執行夜航訓練時失事墜海，上尉飛官辛柏毅目前下落不明。國防部長顧立雄昨受訪時強調，目前唯一的目標就是盡全力搜救，軍方與海巡已投入陸海空兵力全面搜索，目前天安二號特檢預計週六完成，不會讓空防產生罅隙。

顧立雄昨在立法院受訪說明搜救最新進度指出，軍方迄今已派遣約卅架次飛機及無人機、廿艘海軍及海巡艦艇投入搜救行列；地面部隊也接連二日動員約一八〇人進行全面搜索。他強調，「現在唯一的目標，就是盡全力來進行搜救」。

MMC軟體修調後已穩定

失事戰機曾回報MMC（模組化任務電腦）故障，質疑是否因系統升級後影響飛安。顧立雄澄清，MMC電腦在升級後確實需要軟體修調，但自去年一月以來，軟體已呈現穩定狀態，沒有外傳所謂「不堪負荷」情況。

針對各界關注的「自動防撞地系統」，國防部副部長鍾樹明昨在司委會解釋，我國F-16 Block20戰機原使用「類比式」飛控電腦，而美方新開發的Auto GCAS系統需配合「數位式」，目前針對舊式機的防撞系統尚未研改完成。

空軍司令部作戰副參謀長曹定明補充說明，該系統分為線路更新、飛操軟體提升、飛操電腦更換等三大部分。目前國內外一四〇架戰機中，已完成一一八架的線路安裝，預計今年內線路部分可全數完工；至於飛操軟體與電腦核心組件，美方預計於今年第二季提供並完成初步測試，最快於二〇二七年第四季可全數安裝完成。

至於F-16機隊全面停訓實施特檢，顧立雄指出，目前全數F-16V戰機正實施「天安二號」特檢，暫停戰演訓任務，但警戒跟待命任務仍維持正常運作，預計所有飛機的特檢作業應會於週六完成，不會有任何產生罅隙。

此外，針對事發當下石梯坪監控畫面出現不明「火光」，民進黨立委王定宇質詢時詢問，該火光究竟是飛機本身的爆炸，還是飛行員啟動彈射座椅的噴煙？空軍參謀長李慶然中將回應說，飛安調查尚在進行中，目前不便針對事證做過多臆測。

國防部長顧立雄昨受訪時強調，目前F-16V戰機天安二號特檢預計週六完成，不會讓空防產生罅隙。（記者羅沛德攝）

