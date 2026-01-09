美日台三方閉門座談聚焦中共複合性施壓 沈有忠：增加國防預算絕對有必要

陸委會副主委沈有忠昨表示，海上灰色地帶衝突已成為威權國家常態化手段，面對此一情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有必要性。（資料照）

陸委會副主委沈有忠昨在一場座談會表示，日本首相高市早苗將「台灣有事」納入「存立危機事態」後，中國隨即採取複合性施壓，顯示日中關係已不再只是雙邊互動，而是牽動台海安全、第一島鏈穩定與整體印太和平的關鍵變數；海上灰色地帶衝突已成為威權國家常態化手段，面對此一情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有必要性。

AIT組長、日台交流協會主任與會

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心昨舉辦「二〇二六日中關係與印太局勢」座談會。值得注意的是，本次座談除沈有忠出席，也邀請美國在台協會政治組組長和兩位日本台灣交流協會主任級人士參與閉門會談，美日台三方就區域安全與台日合作議題進行意見交換。

沈有忠在會中分析指出，近期中國在台海周邊的大規模軍演，並與俄羅斯、北韓形成軍事動向上的連動，加上北韓飛彈試射與俄方在北方四島周邊演訓，使第一島鏈國家同時面臨多向度安全壓力。

沈有忠強調，海上灰色地帶衝突已成為威權國家常態化手段，對象不僅是台灣，也涵蓋日本與菲律賓等國，面對此一情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有其必要性，而第一島鏈國家也需要進一步深化資訊共享、海上執法協調與安全合作，共同捍衛台海現狀與印太區域的和平穩定。

中正大學政治系教授蔡榮祥說，高市早苗將「台灣有事」明確連結至日本「存立危機事態」，象徵日本對台海安全的立場已出現「有條件的戰略清晰化」，此舉隨即引發中國強烈反彈。中國透過海警船侵擾尖閣諸島、軍機火控雷達照射等灰帶行動施壓，亦重提「琉球地位未定論」進行認知戰，試圖動搖日本內部與美日同盟基礎。

蔡榮祥分析，這類脅迫手段反而在日本國內推升高市內閣支持度，催化日本防衛正常化，並促使台灣、日本、菲律賓在安全層面形成更緊密的區域連動，構成中國最不願見到的戰略反效果。

成功大學政治系教授王宏仁認為，高市早苗上任後推動安保三文件修正，並非突發轉向，而是回應中國、北韓軍事能力提升及中俄合作深化的結構性變化，日本正從過去偏向事後支援的角色，轉為更主動回應區域事態的安全定位。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗則說，高市早苗提出「台灣有事即日本有事」，反映日本已基於地緣安全現實，將台海正式視為攸關自身安全的制度性議題，而非單純對外關切。

