國台辦增列懲獨名單 賴總統：證明中國公權力不及台灣

賴清德總統昨出席調查局調查班第六十二期結業典禮，並與結業生合影。（記者叢昌瑾攝）

「對任何一位被中國跨境鎮壓的人民 感到驕傲」

中共解放軍對我國針對性軍演後，中國國台辦又出招，宣布將二名部長、偵辦多起國安案件的高檢署檢察官列入台獨頑固份子清單。對此，總統賴清德昨受訪時表示，中國政府對台灣人民進行跨境施壓，足以證明其公權力不及於台灣，繞台軍演也絕非和平的行動，並強調對任何一位被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲，也再度向全國人民承諾，「我一定好好守護國家」。

請繼續往下閱讀...

被中禁入境石平訪台 證明互不隸屬

總統賴清德昨出席調查局調查班第六十二期結業典禮，他在典禮前接受媒體聯訪時，被問及如何看待國台辦新列的「台獨頑固份子」名單？賴清德回應提及日本參議員石平，他說，石平被中國政府列入黑名單，制裁不能入境中國，日前抵達我國松山機場，成功到台灣訪問，石平用行動證明，中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

賴清德進一步指出，中國政府對台灣人民進行跨境施壓，也足以證明其公權力不及於台灣，甚至更進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，希望中國領導人能清楚了解，對台灣進行針對性軍演，絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境施壓，更不可能達到統一台灣的目標。

籲國會議員審預算 善盡責任和義務

「身為總統對任何一位被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲」，賴清德說，無論是被新列為「台獨頑固份子」的教育部長鄭英耀、內政部長劉世芳、高檢署檢察官陳舒怡，亦是先前被列入名單的官員或民意代表，即時面對中國威脅，仍依舊站在自己的崗位奮鬥，毫不畏懼。

賴清德表示，身為三軍統帥，再度和全國人民承諾，「我一定好好守護國家」，維護全體國人生命、財產安全，絕不容許中國的手伸進台灣這塊土地；另一方面，也希望在這個關鍵時刻，不分朝野都應該支持國家，讓國防特別預算、中央政府總預算都能順利付委，進行審查工作，這是身為國會議員對國家、人民，最起碼的責任和義務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法