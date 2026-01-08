彰化縣長選戰 民進黨陳素月︰先跑先贏

民進黨提名立委陳素月（右）參選彰化縣長後，陳素月啟動拜訪基層行動，尋求彰化縣議員賴清美支持。（賴清美提供）

民進黨確定提名立委陳素月參選彰化縣長後，陳素月連日來勤走基層，從綠營的鄉鎮市長與縣議員開始拜訪。陳素月強調，先跑先贏，目前國民黨尚未完成整合，也還沒有推出縣長參選人，她預計春節之前走訪黨內民代公職及各界賢達，早一步準備，就多一份支持。

春節前走透透爭取支持

陳素月指出，雖然在「類初選」過程中，各方各有支持對象，她希望透過當面拜訪，能讓黨內民代與公職人員都能「歸隊」，只有團結的民進黨才能打贏選戰。而在地方賢達支持者部分，也預計在春節前就走透透，就是要比國民黨早一步出發，靠著誠意來及早完成布局，畢竟「先跑先贏」，要做好萬全的準備。

同黨縣議員賴清美表示，陳素月昨天到訪，雙方曾是縣議員的同期盟友，她這次「類出選」是支持立委黃秀芳，但在中央黨部確定提名後，她會全力支持黨部的提名人選，團結力量大。

至於各界關心彰化市、員林市的兩大票倉，迄今檯面上無人表態要登記參選市長，令基層憂心忡忡。對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，初步了解「一定會有人選」（指辦理登記），有意參選者也有相關的資歷與經驗；如果部分鄉鎮無人登記，不排除徵召人選，或是採取合作方式，儘量做到廿六鄉鎮市都有提名或支持的人選。

在縣議員黨內初選方面，目前預估提名三席的第二選區（鹿港、福興、秀水）、提名五席的第一選區（彰化、花壇、芬園），很可能都要進行民調來完成提名，尤其是第一選區，除了五位現任議員以外，芬園鄉長林世明表態參選，彰化市長林世賢不排除參選，彰化區如辦黨內初選，將是一場硬仗。

