新北總預算2605.6億 3讀通過

總預算審議過程，新北跨黨派議員關注敬老愛心卡點數是否可累積，是否擴大通路使用。

民進黨要求營養午餐比照台北、桃園免費辦理

新北市二〇二六年度總預算昨天市議會完成三讀，經各黨團協商、討論後，歲出統刪六億四七〇〇萬元，除指定刪減項目外，其餘由市府自行調整，歲入為二四七五．七億元，歲出二六〇五．六億元，短差部份將舉債彌平。

議會昨決議，歲入、歲出不平衡數約四．一億元，除配合中央補助核定變動外，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出；另，動支第二預備金，經常門每筆數額超過四百萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。

市議會民進黨團總召集人廖宜琨指出，黨團爭取研議老人假牙補助、愛心敬老卡擴大超商使用，都有具體成果，昨日黨團也在大會上提出臨時動議案，要求市府討論國中小營養午餐免費政策，比照台北、桃園市辦理，盼新北在城市競爭力與社福公平性別淪為北台灣後段班。

民進黨團也表示，今年度中央總預算案至今尚未付委，地方對於今年新興計畫預算惴慄不安，呼籲市長侯友宜與藍營立委溝通，讓中央預算得以審議，也能提早確定中央補助地方項目。

敬老卡點數擴大使用 市府將研議

市議會國民黨團說，總預算審議過程，跨黨派議員關注敬老愛心卡點數是否可累積、是否擴大至超商、藥局、農會、健身房等通路使用，肯定市府願意研議並擬於六月提出評估報告；另中央近期已對財政收支劃分法修法，盼中央落實財劃法精神，公平提供一般性補助及計畫型補助，並尊重地方自治，避免用計畫型補助挾持地方，應公開完整計算基礎數據，使地方得以清楚評估財政影響，做出施政規劃。

最大項為教科文及經濟發展支出

今年度新北市總預算案，最大項支出類別包括教育科學文化支出、經濟發展支出、社會福利支出；主計處長吳建國說，首重重大工程、基礎設施、教育及社會福利等四大面向政策，包括辦理捷運與各項公共建設，及推動鮮奶幸福週、加碼補助好孕專車、生育獎勵金等政策。

