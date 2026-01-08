為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    出席宜中校友會 林國漳再向陳定南致敬

    2026/01/08 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）昔日導師黃啟明（左)、楊秉南誇林是同儕間的模範生。（林國漳競選團隊提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）昔日導師黃啟明（左)、楊秉南誇林是同儕間的模範生。（林國漳競選團隊提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，昨晚出席「宜蘭高中校友會理監事會」，細數宜中育才無數，並讚嘆「全校一家」的向心力，是宜蘭人團結與光榮感的來源，並再次向老學長、前縣長「陳定南」等傑出校友致敬，期許自己未來也能夠延續清廉勤政的精神。

    林國漳以「宜中子弟」身分受邀致詞，強調宜蘭即將面臨高鐵延伸、鐵路高架等重大轉型時刻，他將以卅年的法律專業與縣政參與經驗，爭取為家鄉服務的機會，做全民的縣長。昔日班導師黃啟明、楊秉南也當場誇讚林是同儕間的模範生，對他抱持高度期待。

    林國漳昨晚再度向陳定南致敬，也提及民主先驅林義雄、深耕縣政的前縣長劉守成等多位學長，表示很多優秀校友雖然在不同領域努力，但那「追求生命價值、服務社會」的宜中基因是共通的，也是激勵他出來承擔重任的動力。

    林國漳說，宜蘭正面臨歷史性的關鍵時刻，未來若進入縣政府，必將以法律專業作為第一線公務員最穩固的靠山，讓行政體系透明、合法且高效率，並不分黨派做「全民縣長」，一定不會讓宜中人失望，帶領宜蘭走向全新風貌，成為大家心中最驕傲的家鄉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播