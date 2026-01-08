蔡正元將入獄 鄭麗文頒獎章 綠委酸國民黨：是在鼓勵犯罪嗎

國民黨主席鄭麗文昨在中常會上頒發「實踐一等獎章」及證書給蔡正元，並稱粗暴地將蔡定讞入罪，是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻。（記者劉信德攝）

前總統馬英九等人在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，被控違反證交法特別背信等罪，一、二審馬均無罪，前立委蔡正元判刑三年六個月，確定要入獄。國民黨主席鄭麗文昨在中常會上頒發「實踐一等獎章」及證書給蔡正元，並稱粗暴地將蔡定讞入罪，是台灣司法淪亡墮落最不堪的時刻。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，司法的最終宣判就是要依法律執行，國民黨長久以來一再地無視法治，鄭麗文還刻意頒贈獎章，「難道國民黨是在鼓勵犯罪嗎？」呼籲國民黨不要再操弄、鬥臭司法。

台北地檢署偵辦馬英九等人賤售「三中」，造成中投七十二億九千多萬元損害，依證交法中的特別背信、非常規交易，及刑法背信等罪起訴，一審判馬英九無罪，二審馬維持無罪；蔡正元與妻子涉嫌掏空阿波羅高達二億八千餘萬元，蔡二審依業務侵占罪判三年六月，確定將入獄。

鄭麗文昨頒獎章及證書給蔡正元，指蔡「帶著勳章入獄」，「三中案」判決結果證明，檢調翻箱倒櫃、想盡辦法要入罪於國民黨與馬英九，最後通通徒勞無功，不知道是不是為了洩憤，或是為了找一個替罪羔羊，粗暴地要將蔡定讞入罪。她非常感謝蔡正元對國家與對國民黨的奉獻，並欽佩蔡正元不畏強權、不退縮，國民黨永遠支持蔡。

蔡：這輩子的諾貝爾和平獎

蔡正元說，這是他一輩子的諾貝爾和平獎，深感惶恐及榮幸。他的人生只剩下一個最後的期待，希望有生之年能看到國民黨再執政一次。

