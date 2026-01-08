為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    讓國軍有足夠資源 綠委籲國防預算盡快付委

    2026/01/08 05:30 記者陳政宇、林哲遠、方瑋立、劉宛琳／台北報導
    民進黨立委王定宇呼籲，希望藍白盡快讓年度國防預算、國防特別條例草案付委審查，讓國軍有足夠資源保護國家。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委王定宇呼籲，希望藍白盡快讓年度國防預算、國防特別條例草案付委審查，讓國軍有足夠資源保護國家。（記者叢昌瑾攝）

    國軍一架F-16V戰機六日晚間於花蓮外海失聯，立法院民進黨團昨呼籲，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算能盡快付委。國民黨團則質疑，國防部裝備妥善率與後勤維修能力不足，應檢討鉅額經費卻未能如期如實提升武器性能。

    外界關切，戰機自動防撞地系統的加裝進度，是否因總預算或國防預算遭在野黨杯葛而受阻。民進黨團幹事長鍾佳濱受訪說，機械當然與整體國防資源的充足與否有關，詳細原因仍須尊重國防部的調查。

    民進黨立委王定宇呼籲，希望藍白盡快讓年度國防預算、國防特別條例草案付委審查，讓國軍有足夠資源保護國家。

    至於求生無線電未發出訊號、以及模組化任務電腦（MMC）是否因構改產生當機風險，王定宇要求空軍徹查並提出數據，確保裝備可靠度。

    國民黨團：應檢討付出鉅額經費 卻為何未能如實提升武器性能

    國民黨團除對失聯飛官辛柏毅祈福，並質疑該架F-16戰機日前曾傳出電腦故障報修，必須盡速向立法院提出完整報告。提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升及鞏固國軍實質戰力的良策。

    國民黨團也批評，民進黨執政以來，海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，六六〇〇億元軍購逾期未到，其中六十六架F-16V戰機也沒如期交付。

