    辛柏毅喊跳傘後8秒 光點消失 空軍：搜救不限72小時

    2026/01/08 05:30 記者王錦義、游太郎／花蓮報導
    空軍司令部強調持續搜救，不會放棄任何希望，也不會受限七十二小時的搜救黃金時間。圖 為海巡署派船艦漏夜搜救。（海巡署提供）

    空軍司令部強調持續搜救，不會放棄任何希望，也不會受限七十二小時的搜救黃金時間。圖 為海巡署派船艦漏夜搜救。（海巡署提供）

    由空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛丶機號六七〇〇的F-16V戰機，前晚疑因戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，在十九點廿八分廿二秒透過無線電連喊三次「跳傘」，八秒後從雷達上光點消失，位置約在花蓮靜浦東方八．五浬處，即花蓮豐濱石梯坪外海。空軍司令部強調持續搜救，不會放棄任何希望，也不會受限七十二小時的搜救黃金時間。

    未收到訊號 無法證實飛行員跳傘

    空軍司令部也表示，至昨天還沒收到信標機訊號，也沒有事證可證明飛行員有執行跳傘動作。

    空軍司令部督察長江義誠少將指出，失事戰機執行夜間飛行訓練，七點廿八分卅秒，光點從雷達上消失，高度約一千七百呎；空軍隨即在晚間七點卅分，分別從松山機場、屏東機場、花蓮機場派遣S-70C、C-130H、UH-60M起飛執行搜救任務，晚間七點卅六分海巡署派遣船艦艇陸續到目標區協助搜救任務，海軍也派遣基隆艦執行搜救任務。

    江義誠強調，將持續搜救不會放棄任何希望，也不會受限在七十二小時的搜救黃金時間；辛柏毅上尉的父母、妻子等親屬都已抵達花蓮基地，由心輔人員陪伴，隨時跟家屬說明搜救進度。

