馬士元：中共對台威脅 幾乎重演俄襲烏前兆

內政部次長馬士元昨表示，鼓吹中國對台灣軍事侵略等都很明確，而評論分析不在修法範圍內。（資料照）

立法院內政委員會昨審查國安法部分條文修正草案，朝野立委質詢聚焦院版草案增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰一百萬元」。國民黨立委許宇甄詢問如何界定鼓吹、評論和轉述的界線，內政部次長馬士元表示，鼓吹中國對台灣軍事侵略等都很明確，而評論分析不在修法範圍內；他也強調，內政部不會擴權，基本上就是依證據來處理。

裁罰鼓吹「武統」言論 定義明確

行政院提出的國安法第四條修正草案明定，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權。經認定違反前項規定者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

會議一開始，國民黨立委祭出人海戰術登記程序發言，訴求召開公聽會，並要求當日會議僅止於詢答，不應進入逐條審查；經朝野立委協商，民進黨籍召委王美惠宣布，為讓修法更加周延，三月底前由藍綠各召開一場公聽會，藍營隨後結束程序發言，進入詢答程序。

馬士元於口頭報告時表示，我國的國家安全遭受一九四九年以來空前的威脅，尤其在去年底解放軍進行侵略台灣的演習，不僅在實體空間進行軍事及武力的威脅，也在網路空間配合協力者及網軍，進行大規模的宣傳跟攻擊我國，「這一類的現象，幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。」

國民黨立委張智倫詢問，若有政黨主張台獨，造成兩岸兵凶戰危，是否是鼓吹戰爭的言論？馬士元答詢說，比如說主張台獨、和平協議或與各個國家和平交流都是言論自由，不屬於國安法修法範圍內，過去有多名網紅鼓吹、歡迎解放軍攻擊台灣，這類言論就是鼓吹戰爭；他也強調，「內政部不會擴權，基本上就是依證據來處理。」

許宇甄詢問，如何界定鼓吹、評論跟轉述的界線。馬士元說，鼓吹是很直接的，鼓吹戰爭、打仗、中國對台灣軍事侵略，這都很明確，而評論分析不在修法範圍內，如果主張跟中國、菲律賓或越南統一，不在修法範圍內，這是言論自由。

馬士元表示，正常言論自由範圍、對時事政務評論，都不在這次國安法修法範圍內；他強調，「羅織罪名、箝制言論自由，在這次修法是完全不存在的」，修法參考國際公約標準，過程也與學者專家、各部門討論。

對於在野黨質疑修法箝制言論自由，陸委會副主委梁文傑表示，如果沒辦法容忍個人在網路上說要去你家搶劫、放火，那若有人在網路上說希望誰能過來打台灣、把台灣消滅掉，「你覺得可以容忍嗎？這個不能夠雙重標準」。

