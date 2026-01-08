被北京列「台獨幫兇打手」 還有三名林姓檢察官

高等檢察署檢察官陳舒怡被中國列為「台獨打手幫兇」，成為第四位上榜的檢察官。（資料照）

高等檢察署檢察官陳舒怡被中國列為「台獨幫兇打手」，成為第四位上榜的檢察官。去年三月二十六日公布首波台獨幫兇名單將檢察官林達、林俊言、林俊廷列為其中。但被列入原因，中國均未說明。

司法官訓練所（現已改制司法官學院）四〇期結業的陳舒怡偵辦過獄政史上層級最高涉案最廣的典獄長貪瀆案、員警勾結應召站業者貪瀆案、國家考試水上警察人員考試洩題案等矚目案件，也曾派駐過金管會等單位，曾任司法官學院專任導師、台北地檢署檢察官、主任檢察官等重要職務。

知情人士指出，此次陳舒怡被列在名單內，推測是因為她偵辦過太多共諜案，且擔任國安案件執秘，加上先前陳舒怡曾引用截錄習進平「決不承諾放棄使用武力」提起上訴，引發中方不滿。

除了陳舒怡外，三位「前輩」林達、林俊言、林俊廷早於去年三月，就被中國列入台獨幫兇名單。

外傳，四十一期結業的檢察官林達入列原因，是曾談論中配亞亞，被視為侵害中配正當權益，且近年來提倡國安案件修法。而四十六期的檢察官林俊言雖然較少接觸國安案件，但最受矚目的是他偵辦京華城案後，起訴前台北市長柯文哲。另一位四十九期結業的北檢主任檢察官林俊廷，則是帶領北檢公訴團隊扛下京華城案的法院攻防。

林俊言、林俊廷與國安案件關聯性不像林達、陳舒怡，而中國也未公布理由，預估原因可能僅出於「遭網友舉報」，且不排除政治因素有關。

