檢察官也被列為「台獨幫兇打手」 學者：中共意圖造成台灣司法界寒蟬效應

國台辦再添台獨清單，內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀被列為「台獨頑固份子」，偵辦國安案件的台灣高檢署檢察官陳舒怡，也被列為「台獨幫兇打手」遭終身追責；學者批評，中共目的是要造成司法界的寒蟬效應，意圖影響司法獨立，赤裸裸用政治手段介入台灣司法。

吳思瑤：藍白司法個案 裡應外合劇本

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，這並非中共首次將台灣司法人員列為對象，先前辦理柯文哲案的檢察官也曾被列入；背後目的非常明確，就是破壞台灣執法的正當性，進而傷害司法主權。

吳思瑤直言，這是一套「裡應外合」的劇本，國民黨到民眾黨一再因自身涉入司法個案，因不服判決就操作破壞台灣的司法公信力，包括透過鬥臭司法或是在立法院利用決議方式推翻憲法法庭判決，都是否定司法權的正當性。

成功大學政治系教授洪敬富指出，內政部是中配除籍的主管機關，中共做法是在秋後算帳。懲戒鄭英耀部分，中共認為教育部是「去中國化」搞台獨，這波懲處極具針對性。

洪敬富受訪表示，台灣部分法官審理國安案件，判決經常有利於中國，但這次被國台辦列入懲戒名單是完全相反，主要是要造成司法界的寒蟬效應，意圖影響司法獨立，赤裸裸用政治手段介入台灣司法。

洪敬富指出，這波懲獨名單涵蓋內政、教育到司法，中共在營造是民進黨政府迫害中配、綠色司法打壓，所以要嚴懲究責，並向國際社會展示中國主權及於台灣，只要起訴、判決不符中國所要的，就可能被列入懲戒，展現對台的長臂管轄。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗說，依照中國國台辦近年的操作邏輯，只要不接受與中華人民共和國統一的中華民國國民，最終都會被歸入台獨的範疇。在這樣的框架下，台獨名單只會隨著中共的戰略焦慮而不斷擴張。

洪浦釗分析，從行政部門、民意代表到司法體系，只要依照中華民國憲政秩序行使職權，就可能被貼上政治標籤。這樣的作法，是對台灣社會民主生活方式的概括否定。

