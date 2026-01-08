中共又列懲獨名單 陸委會：無效拙劣伎倆

中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，揚言實施懲戒。（資料照）

劉世芳：守護台灣立場不變 鄭英耀：持續推動愛國民主教育

中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，列入「台獨頑固份子」清單，揚言實施懲戒，更首度將偵辦國安案件的台灣高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨幫兇打手」，揚言終身追責。陸委會昨強烈抗議，嚴厲譴責國台辦破壞兩岸和平現狀，痛批中共一切做法都是無效的拙劣伎倆。

邱垂正嚴厲譴責北京惡劣行徑

對於被列入「台獨頑固份子」清單，劉世芳回應表示，「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。」

鄭英耀也說，教育的目的是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並同時具有國家意識與國際視野的現代公民。教育部會持續堅守「教育基本法」的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

陸委會副主委梁文傑昨在立法院受訪表示，國台辦現在所列的「台獨頑固份子」，全部都是堅決捍衛中華民國存在、堅決抵制中共滲透與各種手段的人，政府會繼續堅持下去，所有被他們列為頑固份子的人，立場都不會變。

陸委會也指出，中共目前標定的所謂「台獨頑固份子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會主委邱垂正昨更透過影片對中共表達最強烈抗議與最嚴厲譴責。他批評，中共對台灣的威脅與恫嚇不會有任何威懾效果，只會引發台灣人民更強烈的憤怒與反感，嚴重影響兩岸正常交流，讓兩岸關係漸行漸遠，這完全是北京惡劣對台行徑所造成。

邱垂正強調，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實和台海現狀，中華人民共和國對台灣沒有司法管轄權，其法律對於台灣人民完全沒有拘束力。

邱垂正說，中共用意在於製造寒蟬效應，逼迫台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心，「相信所有熱愛台灣這塊土地的有良知、有血性的台灣人民，絕對不會上當，更不會屈服」。

陸委會則痛批，中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本，更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」，中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆。

