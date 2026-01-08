我檢察官被列懲獨名單 法務部譴責中共恫嚇我司法

高檢署檢察官兼國安案件執行秘書的檢察官陳舒怡偵被列中國懲獨名單，陳舒怡昨表示，只是做好檢察官的工作。（資料照）

劉世芳、鄭英耀也列名 陸委會：挑釁

中國國台辦宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並點名高檢署檢察官陳舒怡為「台獨打手幫兇」，法務部長鄭銘謙昨天強調，將會堅定地捍衛我國司法主權，嚴正譴責中共恫嚇我國司法官的行徑，全力支持司法官的公正執法。

邱垂正：政府將採必要作為 捍衛主權

陸委會主委邱垂正昨天也透過影片對中共表達最強烈抗議與最嚴厲譴責。他強調，政府將採取必要作為，堅定捍衛國家主權、司法主權，維護國人安全與福祉，對於中共挑釁兩岸穩定作為，其所引發的一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

請繼續往下閱讀...

陳舒怡是繼檢察官林俊言、林俊廷及林達之後，第四位被中國點名將對其依法嚴懲，終身追責的司法官。

對於陳舒怡被中國列為台獨幫兇，法務部昨也發布新聞稿表示，我國司法主權不受境外勢力恫嚇威迫，絕不容侵犯。境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉信箱」等惡質手段，干預我國司法主權。有關中國所稱綠色司法打手、羅織罪名等指控，純屬抹黑言論與政治干預，此等言論意在製造對立、恐嚇執法人員，絕不為我國民主社會所接受。

法務部也指出，國家是檢察官堅強的後盾，檢察官依法執行職務受我國法律保障，絕不允許任何勢力以「徵集證據」或「終身追債」等名義，進行恐嚇、騷擾，並將會堅定支持全體檢察官公正執法，絕不因任何威脅而退縮，也呼籲社會團結，支持公正司法。

辦國安要案被點名 陳舒怡：做好工作

現為高檢署檢察官兼國安案件執行秘書的檢察官陳舒怡偵辦過不少矚目案件，她擔任台北地檢署檢察官時，曾偵辦陸委會副主委張顯耀涉洩密案，近期更偵辦前中將高安國涉共諜案、民進黨前黨工涉共諜案，還有國民黨立委馬文君因遭告發洩漏國造潛艦機密案件。

對於被中國列入「台獨打手幫兇」名單中，陳舒怡昨低調表示，對於此事感到很意外，不知被列名名單的原因，也不去猜測，只是做好檢察官職務上的工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法