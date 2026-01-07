債台高築 被中共統戰單位吸收 海巡隊員洩漏軍機 判刑7年8月

海巡署艦隊分署南區地區機動隊李姓警職隊員涉洩漏軍機，高等法院高雄分院依違反國安法等罪，判處有期徒刑七年八月。（資料照）

海巡署艦隊分署南區地區機動隊李姓警職隊員需錢孔急，涉嫌洩漏海巡執行勤務和飛彈射擊區域等軍機資料，並收取對岸情治單位五十七萬元的報酬，昨天被高等法院高雄分院依違反國安法等罪，判處有期徒刑七年八月。

收取對岸情治單位57萬元報酬

據了解，被告李男（警職）自二〇二二年起任職海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊員，後因投資失敗、債台高築，透過網路向地下錢莊借錢，被中共統戰單位吸收後，允諾蒐集、刺探海巡軍艦佈署、勤務巡邏區域、執行任務計劃等軍事機密。

調查局國安站接獲檢舉，經初步過濾、蒐證，確認案情不單純，並懷疑涉及國家安全，於是報請高雄高分檢指揮偵辦，由承辦檢察官李廷輝組成專案小組，擴大追查有無不法情事。

去年初，檢調辦案人員認為時機成熟、展開收網行動，前往李員辦公室等多處搜索，查扣帳戶、手機、偽造署名文件等可疑證物。經清查發現，李自二〇二二年九月間起，至二〇二五年被查獲止，期間與中國情治單位綽號「TONY」人員接觸，以每三個月獲得新台幣六萬元，及年終獎金等報酬出賣軍機，共獲取五十七萬元不法利益。據悉，李員被羈押期間坦承犯行，經檢方開庭偵訊後，下令五十萬元交保候傳。

今年六月間，檢方偵查終結，認為李員涉洩漏台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等軍機，依違反國安法、貪污治罪條例、國家機密保護法等罪提起公訴。高等法院高雄高分院昨判處李員有期徒刑七年八月，仍可上訴。

