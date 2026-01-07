F-16V花蓮夜訓故障 上尉飛官緊急跳傘

空軍一架F-16V單座戰機（左上，機號6700）昨晚在花蓮外海執行訓練任務時故障，上尉飛行官辛柏毅緊急跳傘。 （資料照，記者林宜樟攝）

總統下令全力搜救 確保人員平安

空軍司令部所屬花蓮基地駕駛機號六七〇〇的F-16V戰機飛官辛柏毅，昨晚六時許執行「夜間航行」訓練任務時，於七時廿九分疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致產生「空間迷向」錯覺、戰機姿態失控，緊急彈射跳傘，空軍隨即成立應變中心，我國海、空、陸軍機艦、兵力，國搜中心、空勤總隊、海巡署已全力投入搜救。

疑模組電腦故障 產生空間迷向

空軍說明，該戰機為花蓮五聯隊所屬，飛行員為空軍官校一〇八年班畢業的上尉辛柏毅，已婚、尚未育有子女，飛行總時數達六一一加廿五小時，其F-16V機種總時數有三七一加卅五小時；該機機身鐘點三八九四小時，發動機總時間則是五四四七小時。

國防部昨晚表示，晚間六時十七分，辛員駕駛花蓮基地F-16V單座戰機起飛執行例行性訓練任務，七時廿九分於花蓮縣豐濱鄉東面十海浬疑似跳傘。

據指出，辛柏毅擔任一批兩架次的二號僚機，執行代號「NN」夜間航行訓練課目，不料在結束任務返場過程中，戰機疑似發生「模組化任務電腦」訊號故障。

意外發生後，總統賴清德第一時間指示國防部及相關單位全力搜救，以確保「人員平安」為最高目標；國防部長顧立雄也要求國軍協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力搜救。

