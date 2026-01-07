不甩中國制裁 入境台灣 日參議員石平：台灣是獨立的國家

日本參議員石平被中國政府列入黑名單制裁，昨應邀訪台時表示，被中國拒絕入境卻能順利踏上台灣土地，反證明台灣擁有獨立主權。（記者陳逸寬攝）

日本維新會中裔參議員石平被中國政府列入黑名單制裁，昨應邀訪台。他在松山機場發表談話時感性表示，被中國拒絕入境卻能順利踏上台灣土地，反證明台灣擁有獨立主權，說明中華人民共和國與中華民國「完全是兩個不同的國家」；此行就是要向國際社會傳達「台灣是獨立國家」訊號，與中共政權「沒有一毛錢的關係」。

石平：順利入境 證明兩岸互不隸屬

石平原籍中國四川，一九八八年赴日留學，二〇〇七年歸化，長期以犀利筆鋒剖析中共體制及其對亞洲的威脅而聞名。去年七月他代表日本維新會當選，不僅是日本憲政史上首位出生於中國的國會議員，更是首位被北京正式制裁的日本現任國會議員。由於石平反共親台，多次公開呼籲強化日台安保合作，嚴厲批判中國人權問題，遭北京視為眼中釘。

石平指出，此次訪台是親身向國際社會傳遞「台灣是獨立國家」的清晰訊號，既然順利入境，證明「兩岸互不隸屬」的政治宣示已達成，接下來將致力於實質交流。

籲台灣在野黨 勿與中共政權打交道

石平昨晚受訪表示，台灣和日本不僅是經濟文化交流，更重要的就是國防交流，因為日台在安保方面，某種意義上是命運共同體，他將盡自己所能推動突破「日中共同聲明」的束縛，讓日本政府放開與台灣中華民國進行官方正式合作交流。石平並特別向台灣的在野黨呼籲，不要輕易與中共政權打交道，因為中共最會欺騙、籠絡對手。

中國外交部昨天下午舉行例行記者會，媒體問及，石平訪台直言證明台灣是一個獨立國家，中方有何評論？毛寧隨即搖頭開嗆，「宵小狂言、不值一評」、「下一個問題」。

