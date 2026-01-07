國安局：中共軍演網攻日逾209萬次

國安局最新報告揭露，中共結合軍事行動對台發動複合式侵擾，演習第二天單日對我政府機關網路網攻次數竟高達二〇九萬次。（示意圖，路透檔案照）

立法院外交及國防委員會九日將邀請國防部、國安局進行專案報告。針對中共去年底至今年初發動的「對台軍演」，國安局最新報告揭露，中共結合軍事行動對台發動複合式侵擾，演習第二天單日對我政府機關網路網攻次數竟高達二〇九萬次。另在共軍軍演期間朝我北部、西部外海射擊多管火箭彈，國軍防空飛彈部隊在共軍實彈射擊期間，均全程監控來襲威脅及「彈著點」，並保持高度警戒。

共軍火箭彈、彈著點 全程監控

國安局在最新書面報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析」中指出，中共此次軍演意在反制美國對台軍售及國際友盟挺台，同時意圖轉移其國內經濟疲弱、青年失業率高及勞工欠薪等焦點。

國安局示警，中共網軍慣於在軍演期間同步發動攻擊，演習首日針對我政府機關的侵擾約二〇八萬次，較前一日增加逾五十四萬次；演習次日更攀升至約二〇九萬次，合計逾四百萬次。

在軍事動態方面，國防部報告指出，中共自去年十二月廿九日起，在台海周邊劃設七處禁航區並實施實彈射擊。共軍於十二月卅日分兩波次，由福建平潭及石獅向我北部及西南海域，射擊「PCH-191」多管火箭共廿七枚。國軍防空飛彈部隊在共軍實彈射擊期間，均全程監控來襲威脅及「彈著點」，並保持高度警戒。

強化保防 機密五等級正式實施

值得注意的是，鑑於國軍近年屢傳軍士官遭中共滲透事件，軍方除持續強化保防，也祭出「機密資訊精準標示」新規定，並於今年一月正式實施。

國防部說明，新制規定未來所有往來公文、報告書，不僅須在封面註記全件機密等級，更必須在「內文各段落」逐一審查並標註。依規定共分為五個等級，包含「無」（無涉密）、「密」（一般公務機密）、「機」（機密）、「極」（極機密）、「絕」（絕對機密）。

官員強調，此舉是為精準界定機密範圍，防止有心人士以「包裹式」模糊判定規避刑責或洩密。新規定也指出，若一份公文中同時存在不同密級的段落，只要有任一行文字被認定涉密，整份公文就須依據文內涉及的「最高機密等級」進行認定與管制。若查獲未依規定標示或違反保密者，除行政懲處，情節重大者將移送法辦。

