中共若犯台 美智庫：北京恐軍事政變

美國「馬歇爾基金會」最新報告指示，中共若武力犯台，在極端情況下可能引發軍方政變。圖為去年底中共軍演殲16戰機被我空軍監控。（國防部提供）

小規模衝突 人民幣將劇貶 全面戰爭 逾十萬共軍傷亡

美國「馬歇爾基金會」（GMF）最新報告揭示，中共若武力犯台，將在經濟、軍事、社會及國際等面向付出重大代價，即便是「小規模衝突」，也足以引發外資撤資、股市巨幅震盪，造成人民幣劇貶；若升級至「全面戰爭」，不僅可能導致十萬名以上共軍的傷亡，在極端情況下甚至將引發軍方政變。

籲國際展現反制決心 阻北京蠢動

報告由華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀偕「美國企業研究所」（AEI）研究員庫柏等專家，以「小規模衝突」與「全面戰爭」兩個想定，分析中國武力犯台在各層面的代價。

在經濟層面，若中國對台發動小規模衝突，將衝擊中國出口，導致電子業斷鏈風險，誘發外資撤離，中國股、債市巨幅震盪與資產拋售，人民幣劇貶。若爆發全面戰爭，美中相互實施貿易禁運，美國將制裁中國金融系統、削弱中國進口能源及原物料能力，各國也將加速對中國「去風險化」，全球經濟將裂解為以美國友盟為首的「需求端」及以中國為首的「供應端」兩股勢力。

軍事方面，小規模軍事行動將使中共喪失軍事奇襲的優勢，台美也可藉此發動國際友盟支持，使中國陷入「消耗戰」窘境；若發動全面侵台，共軍傷亡恐逾十萬人，耗盡導彈及軍事化工品等關鍵庫存，若戰損超出中國掩蓋能力，甚至可能引發軍方政變。

在社會成本上，報告示警，小規模衝突將導致福建等沿海省份因交通封鎖物資斷絕，若戰爭延長且傷亡增加，將引起社會動盪；若發動全面戰爭，長期戰火波及多個省份，更可能導致大規模難民流離失所，物資匱乏、公共安全體系崩潰。

在國際層面，小規模衝突將破壞中國與他國的雙邊關係及其發起之區域及全球合作倡議，美盟將採取公開譴責、旅行警告及撤離駐中人員等作為；中國若全面侵台，美盟將召回大使、驅逐中國使館人員，部分國家可能退出「一帶一路」項目及停止金磚國家合作；隨戰爭時間延長，中國將面臨更嚴重國際制裁與杯葛。

結論指出，儘管代價慘重，中國仍有可能因為高估自身實力、對衝突可控性過度自信、低估台美友盟防衛能力及決心，或缺乏武統替代方案等，貿然發起侵台行動，因此國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心，讓北京認清動武的代價，促使中國領導人謹慎決策，以避免衝突發生。

