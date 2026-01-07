國安法修法禁鼓吹「武統」 藍：箝制言論 綠：太誇張

立法院內政委員會今天將審查行政院及朝野立委提出的「國家安全法修正草案」，其中院版草案增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰一百萬元」。據了解，國民黨團已祭出甲級動員應戰，將採取冗長發言策略，主張院版草案主管機關不明，且箝制言論。（示意圖，路透檔案照）

院版草案 增訂可裁罰百萬元

立法院內政委員會今天將審查行政院及朝野立委提出的「國家安全法修正草案」，其中院版草案增訂「鼓吹戰爭言論最高可行政裁罰一百萬元」。據了解，國民黨團已祭出甲級動員應戰，將採取冗長發言策略，主張院版草案主管機關不明，且箝制言論。民進黨團書記長陳培瑜昨表示，黨團歡迎各項程序提議，但若以限制言論自由為由阻撓修法「太過誇張」。

今委員會審查 藍甲動阻修法

內政委員會國民黨籍召委黃建賓批評，民進黨根本是打著國安之名行網路戒嚴之實，未來只要政府認定民眾言論有問題，就可以要求刪文甚至刪除帳號，這是迫害人民言論自由。國民黨團書記長羅智強也說，此修法限制言論自由，這是憲政核心事項，政府要擴大去限縮，茲事體大，要審慎為之。

請繼續往下閱讀...

據了解，藍營計畫採取冗長程序發言等議事手段，將主張院版草案主管機關不明、鼓吹戰爭言論的行政裁罰箝制言論，同時也會呼籲應先召開公聽會，目標是確保今日委員會進度僅止於詢答，不會進入逐條審查程序，以防法案快速出委員會。

現行國安法第二條規定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人為下列行為。

行政院版增訂「參與組織」不法態樣、修正「發展組織罪」構成要件、分設層級化處罰及加重處罰規定、規範中間人責任、提前剝奪退休給與，遺族亦適用之。此外，草案也增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，明定任何人不得公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。

多位民進黨立委也提案提高共諜的刑罰與罰金。陳冠廷草案規定，意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區違反第二條第一款規定（發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織）者，處十年以上有期徒刑，得併科新台幣一億元以上兩億元以下罰金；為大陸地區以外違反同款規定者，處五年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣五千萬元以下罰金。

在野黨部分，民眾黨團提案主張將為「大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力」等對我國具備明顯敵意地區違反第二條各款之規定者加重處罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法