F-16V第2次失事 上次2022年1月

失事的F-16V編號6700單座戰機，擔任戰備機時起飛的畫面。（陳姓航迷提供）

空軍花蓮基地機號六七〇〇的F-16V單座戰機，昨晚由上尉飛官辛柏毅執行夜航訓練時發生意外，辛員跳傘，我國軍、國搜中心及海巡全力搜救中。這是F-16V第二次失事，上次是四年前在嘉義外海訓練時墜海，飛官陳奕不幸罹難。

直升機已鎖定目標 漏夜搜救

據了解，由於昨天傳出意外原因疑似是任務電腦異常，不排除飛行員在夜間雲層中，因儀表資訊受限及編隊飛行壓力，產生「空間迷向」錯覺，導致戰機姿態失控，辛員隨即緊急彈射跳傘。

請繼續往下閱讀...

昨晚是F-16V第二次失事，上次為二〇二二年一月十一日，當時機號六六五〇的F-16V在嘉義外海執行模擬對地炸射訓練時墜海，多日後尋獲上尉飛官陳奕的人體組織，經DNA鑑定確認已罹難。

由於東北季風影響，昨晚花蓮外海海象並不好，花蓮機場派出直升機搜救，已經鎖定目標，國軍花蓮總醫院也待命救援中。

總統賴清德表示，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、也為搜救人員加油。行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰第一時間即與國防部顧立雄部長通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法