歐洲議會議員：強烈譴責中共挑釁台灣

五度訪台的歐洲議會友台小組主席凱勒（左八，Michael Gahler），昨率領歐洲議會第一大黨團「歐洲人民黨」（EPP）共八位議員會見賴清德總統。（總統府提供）

第一大黨團八議員拜會 賴盼民主國家團結抵抗威權擴張

五度訪台的歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler），昨率領歐洲議會第一大黨團「歐洲人民黨」（EPP）共八位議員會見賴總統。凱勒強調，訪團堅定支持維持台海現狀，並關切中國多面向試圖改變現狀的作為，他也強烈譴責中國近日在台灣周邊的挑釁姿態，直言「這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸和平穩定」。

請繼續往下閱讀...

凱勒：堅定支持維持台海現狀

歐洲議會議員訪團此行包括凱勒，共有來自六個國家的八位議員：西門（Sven Simon）、貝克（Wouter Beke）、哥馬赫（Christophe Gomart）、瓦斯蔓（Marion Walsmann）、溫克勒（Iuliu Winkler）、斯捷克巴（Michał Szczerba）及法斯奇（Jan Farský）。

賴總統致詞表示，面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾及外交經濟脅迫等複合式挑戰，台灣有非常深刻的體認，除了「和平靠實力」的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主價值，守護以規則為基礎的國際秩序。

總統強調，台海和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵，台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻。

凱勒指出，訪團多位成員曾親身經歷專制、獨裁、共產政權，更能體會民主生活與自由價值之可貴，在全球局勢快速變動、穩定性似乎正在消逝之際，穩定的民主國家更應攜手合作，因此，訪團支持維持台海和平現狀，並關切對岸多面向試圖改變現狀的作為，歐洲議會及各國政府也持續透過政治聲明重申維持現狀的重要性。

凱勒指出，台灣海峽是國際水域，各國以船艦通過展現自由航行的事實，同時傳達「不接受任何單方面改變現狀」的立場；他也強烈譴責中國上週於台灣周邊展現的挑釁姿態，「這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定」。

凱勒提到，台歐共同關切多項議題，包括如何因應海底電纜遭非法且不友善切斷的挑戰，尤其是波羅的海地區，另在貿易、科學與衛生等領域，台歐也具深化合作空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法