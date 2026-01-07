藍彰縣長姊弟相爭？ 謝衣鳯：高層希望我選

謝衣鳯昨天重申黨內高層希望她選彰化縣長。（謝衣鳯提供）

今年底彰化縣長選舉布局，民進黨徵召立委陳素月，國民黨陣營傳聞，謝家姊弟立委謝衣鳯、彰化議長謝典霖互不相讓，導致縣長人選尚未敲定；對此，謝衣鳯昨天重申黨內高層希望她選；謝典霖也親口證實，他不會選縣長，會繼續選縣議員，爭取議長連任。

謝典霖：爭取議長連任

謝衣鳯表示，不論是過去的朱立倫主席或是現在的鄭麗文主席，都曾經希望她能夠參選縣長，所以她才在去年十二月底表態，願意挑戰爭取提名；對於謝議長（指胞弟謝典霖）未來是否有職務上面的轉變，以及人生生涯的規劃，她相信他會做出最好的選擇。

國民黨表態爭取提名者，包括曾任南投縣黨部主委的彰化工策會總幹事洪榮章，和前立委、縣府參議柯呈枋。據了解，國民黨最快本月底拍板，最慢不會拖過農曆春節，為了協調人選，國民黨主席鄭麗文曾到過彰化，見過謝衣鳯的父母（謝新隆與鄭汝芬夫婦），也跟彰化縣長王惠美討論過，人選已經有方向。

對此，洪榮章說，他尊重中央的決定。柯呈枋表示，黨中央的任何傳聞他都予以尊重，選舉不該流於個人或家族層次的討論，重點仍應回到彰化的未來與縣政發展，他相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接、也最真實回應民意的方式。

昨晚謝典霖在縣議會接受聯訪，記者問謝是否參選縣長？謝典霖停了一下回答說，「就像（參選）黨主席一樣」，他不見得會走到最後，只是拋出議題引起重視，沒有參與選舉。媒體再問「我們可以直接寫議長（謝典霖）今年不選縣長嗎？」謝典霖毫不猶豫說「可以！」

地方傳聞，謝家姊弟只會有一人出馬競逐府會龍頭，謝典霖可能改走不分區立委，或接姊姊的立委補選，讓出議長寶位，扶正副議長許原龍，謝新隆反駁說，這些傳聞子虛烏有，「無影的代誌，毋通烏白寫！」

