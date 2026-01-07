離島條例最快本週闖關》 經民連：將致貿易制裁牽連 重創台灣經濟

國民黨立委陳玉珍等人提離島建設條例修正草案，最快本週二、三讀闖關。經民連昨示警，若三讀通過，將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板。（記者羅沛德攝）

國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂離島得設置「自由貿易示範區」，最快本週二、三讀闖關。經民連智庫召集人賴中強昨召開記者會示警，草案若三讀通過，將使金門、馬祖成為中國貨洗產地輸美的跳板，呼籲藍白勿在美國總統川普強化對中國關稅壁壘之際，粗暴通過，否則將導致台灣被貿易制裁牽連，重創台灣經濟命脈。

賴中強指出，陳玉珍草案與現行自由貿易港區有三大不同。第一，陳案的「離島自由貿易示範區」，條文明定只對中國開放，形同中國租界，目的就是要幫中國貨洗產地；第二，從管理機關、事業之範圍、資格條件、審查基準到管理辦法通通是「由各離島縣政府以自治條例定之」，成了「一國兩制」示範區。

賴中強續指，政府為避免七大自由貿易港區遭利用「洗產地」，去年九月宣示採取「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴罰『三嚴』措施」，祭出最高四八〇萬元檢舉獎金，並已預告修法。全世界只有陳玉珍拖著藍白反向而行，難道國民黨、民眾黨真的要漠視台灣外銷產業前景及廣大勞工可能因此遭受的衝擊？

經民連研究員高鉦詠提到，「離島建設條例」第三條、第七條及第七條之一條修正草案可能也將在近日闖關，草案將離島重大建設核定權限改由地方決定，為金廈大橋興建通橋鋪路。他說，若草案完成立法，陳玉珍當選下一屆金門縣長，金廈大橋金門段也會很快完成，若台海發生衝突，解放軍戰車將可以長驅直入金門島。

